Presidente da Fifa fala sobre polêmicas da Copa: 'Não somos reis do mundo'

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, abordou as polêmicas da Copa, incluindo o caso do árbitro da Somália impedido de entrar nos Estados Unidos e a seleção do Irã, que foi garantida para a competição após críticas de que seria impossível o país participar. Infantino lamentou o corte do árbitro e a falta de controle sobre os governos e as polícias, mas garantiu que o Irã jogaria a Copa. Ele também citou a guerra no Irã e a falta de vistos para atletas iranianos, além do tratamento discriminatório e ingressos cancelados.

O presidente da Fifa , Gianni Infantino , falou sobre as polêmicas da Copa, incluindo o caso do árbitro da Somália impedido de entrar nos Estados Unidos e a seleção do Irã, que foi garantida para a competição após críticas de que seria impossível o país participar.

Infantino lamentou o corte do árbitro e a falta de controle sobre os governos e as polícias, mas garantiu que o Irã jogaria a Copa. Ele também citou a guerra no Irã e a falta de vistos para atletas iranianos, além do tratamento discriminatório e ingressos cancelados. Infantino pediu que os torcedores vivam a emoção da Copa em comunidade





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