Presidente da CPMI do INSS reage a Toffoli e defende independência do Congresso

Senador Carlos Viana (PSD-MG) classifica como 'ameaça' a menção do ministro Dias Toffoli (STF) sobre cassação eleitoral de quem ataca instituições, defendendo a autonomia do Parlamento.

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, senador Carlos Viana (PSD-MG), manifestou nesta quarta-feira, 15 de maio, uma forte reação às declarações proferidas pelo ministro Dias Toffoli , do Supremo Tribunal Federal ( STF ). Toffoli havia sugerido a possibilidade de “cassar eleitoralmente” indivíduos que atentassem contra as instituições.

Viana interpretou a menção à inelegibilidade de parlamentares como uma grave ameaça à autonomia e independência do Congresso Nacional, um pilar fundamental da democracia brasileira. “É uma ameaça a um Parlamento que é independente. Espero, com toda sinceridade, pelo respeito que tenho ao Judiciário, que também haja respeito ao Parlamento”, declarou o senador, enfatizando a importância do equilíbrio federativo entre os Poderes.

A declaração ocorreu logo após sua saída do STF, onde esteve para apresentar o relatório final da CPMI do INSS aos ministros Luiz Fux e André Mendonça. Este relatório é o desfecho de uma investigação extensa que apurou um esquema de descontos indevidos nas aposentadorias e pensões de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

É relevante recordar que, em março, a própria CPMI havia optado por rejeitar o parecer inicial elaborado pelo relator anterior, Alfredo Gaspar (PL-AL). O texto rejeitado, um documento de aproximadamente 4,3 mil páginas, propunha o indiciamento de mais de 200 pessoas envolvidas no referido esquema.

A atuação das comissões parlamentares de inquérito tem sido alvo de debates acalorados, especialmente no que tange aos limites de suas investigações e à independência dos Poderes. A recente apresentação do relatório final da CPI do Crime Organizado pelo senador Alessandro Vieira, que incluiu pedidos de indiciamento contra o próprio ministro Dias Toffoli, além dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, e do procurador-geral da República, Paulo Gonet, por crimes de responsabilidade, intensificou ainda mais essa discussão.

Toffoli, por sua vez, criticou abertamente esses pedidos, classificando o relatório da CPI do Crime Organizado como um potencial abuso de poder com severas repercussões na esfera eleitoral, incluindo a possibilidade de tornar os acusados inelegíveis. Diante deste cenário, o senador Carlos Viana fez questão de defender o trabalho legítimo das comissões parlamentares de inquérito.

Ele ressaltou um ponto crucial: os pedidos de indiciamento não configuram, em hipótese alguma, uma declaração de culpa. “Indiciamento não significa culpa. Significa que é preciso atenção e seguir o rastro do que foi colocado ali”, explicou Viana, buscando desmistificar a gravidade imediata do indiciamento e enfatizar seu caráter investigativo.

O senador reiterou sua objeção à ideia de sanções eleitorais contra parlamentares, conforme sugerido pelo ministro Toffoli, e classificou tal posicionamento como um sintoma de “desequilíbrio” preocupante entre os Poderes da República. “Falar em tornar alguém inelegível nessas circunstâncias é uma demonstração clara de desrespeito e de desequilíbrio entre os Poderes no Brasil”, declarou Viana, sinalizando sua preocupação com a potencial erosão da autonomia parlamentar e o risco de ingerência indevida do Poder Judiciário nas prerrogativas do Legislativo.

O senador acredita que a atuação das comissões deve ser vista como um mecanismo de fiscalização e controle, essencial para a saúde democrática, e que qualquer tentativa de cercear essa atuação por meio de ameaças de inelegibilidade pode ser interpretada como um afã de controle excessivo por parte do Judiciário, ferindo o princípio da separação dos poderes.

A crise institucional que se delineia com essas trocas de farpas entre membros de poderes distintos exige um olhar atento da sociedade e dos próprios representantes, em busca de um entendimento que preserve a harmonia e a funcionalidade do Estado democrático de direito, garantindo que as investigações sigam seus trâmites legais sem pressões indevidas de um poder sobre o outro, o que poderia comprometer a justiça e a própria democracia.

O debate sobre os limites da atuação do STF e das CPIs está longe de terminar e se configura como um dos mais importantes para o futuro político do país. A defesa da independência do Congresso, por parte de Viana, ecoa o sentimento de muitos parlamentares que veem nas declarações de Toffoli um sinal de alerta para o exercício de suas funções fiscalizadoras.





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