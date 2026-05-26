Presidente da Câmara defende diálogo entre Lula e Alcolumbre

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, precisam conversar, independentemente de qualquer problema. Motta defendeu o diálogo como uma ferramenta construtiva para resolver problemas.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta , afirmou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente do Senado , Davi Alcolumbre , precisam conversar, independentemente de qualquer problema.

Motta fez esse comentário em uma entrevista à CNN, no contexto da derrota imposta pelo Senado ao nome escolhido por Lula para o cargo de ministro da Saúde, Jorge Messias. Motta defendeu o diálogo como uma ferramenta construtiva para resolver problemas, comparando-o à lavagem de roupas sujas. Ele também enfatizou a importância de discutir e votar propostas que beneficiem a população brasileira.

A ruptura de relações entre os poderes em Brasília é vista como uma situação grave, sem precedentes desde a gestão de Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia, ou da ruptura entre Renan Calheiros e Dilma Rousseff na véspera do impeachment de 2016. Motta afirmou que tem boa relação com ambos os presidentes e tem procurado ajudar na retomada de diálogo para que a interlocução possa ser retomada.

A fala de Motta se deu em um momento em que o governo de Lula enfrenta resistência do Senado em relação a uma proposta que acaba com a escala 6×1, e Motta defendeu a importância de discutir e votar essa proposta para o bem da população brasileira. A situação é vista como um desafio para a governabilidade do país e a capacidade de diálogo entre os poderes em Brasília





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