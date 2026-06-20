Presidente da Bolívia decreta estado de emergência para enfrentar bloqueios e crise política

O decreto de estado de emergência amplia os poderes do governo para mobilizar as Forças Armadas e remover bloqueios de estradas que afetam o abastecimento. Protestos liderados por grupos aliados a Evo Morales desafiam o governo, que acusa tentativa de desestabilização.

O presidente da Bolívia , Rodrigo Paz , decretou estado de emergência neste sábado, 20 de novembro de 2025, em resposta à grave crise política e econômica que assola o país.

A medida, que entra em vigor imediatamente, concede poderes ampliados ao governo para mobilizar as Forças Armadas e remover bloqueios de estradas que perduram há 50 dias. Essas obstruções, instaladas em rodovias estratégicas, vêm comprometendo o abastecimento de alimentos, combustíveis e medicamentos, além de gerar impactos severos na economia nacional, com reflectos Particularly na capital, La Paz.

Segundo o presidente, o estado de emergência não tem como objetivo restringir a liberdade dos cidadãos, mas sim restaurar a ordem pública e garantir o fluxo de bens essenciais. Ele enfatizou que a decisão visa libertar a Bolívia daqueles que, segundo ele, utilizam o conflito político para prejudicar a população. A legislação boliviana exige que o governo comunique o decreto ao Congresso em até 24 horas, após o que os parlamentares terão 72 horas para aprovar ou rejeitar a medida.

Os protestos que desencadearam a crise são liderados por sindicatos e associações rurais, muitos aliados ao ex-presidente Evo Morales. Embora o governo tenha chegado a um acordo com a principal central sindical, a Confederação Operária Boliviana (COB), grupos ligados a Morales que controlam importantes trechos rodoviários, especialmente na região de Cochabamba, não participaram das negociações e mantêm os bloqueios.

A origem da crise remonta à decisão do governo de cortar subsídios históricos aos combustíveis, medida tomada para reduzir o déficit fiscal em meio a uma escassez de dólares e a negociações com o Fundo Monetário Internacional. Apesar de o governo ter recuado em algumas reformas agrárias impopulares e adotado medidas para estabilizar os preços dos combustíveis, os protestos ganharam força e ampliaram suas demandas, passando a incluir reajuste salarial, solução para a falta de combustível e de dólares, além de pedidos de renúncia do presidente.

Paz declarou que a situação transcendeu a contestação econômica e se transformou, em sua avaliação, numa tentativa organizada de desestabilizar a democracia boliviana. O Estado de emergência representa, portanto, um endurecimento da postura do governo frente a um impasse que se prolonga e que tem gerado grandes transtornos à população e à economia do país





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