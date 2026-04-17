Presidente da Alerj, Douglas Ruas, anuncia diálogo com STF e governador interino sobre sucessão no RJ

Eleito presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL) sinaliza que pode assumir o governo estadual e promete diálogo com o Judiciário e o Executivo interino para definir os próximos passos, buscando aperfeiçoar medidas já existentes.

Douglas Ruas , recém-eleito presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ( Alerj ), comunicou sua vitória ao governador interino, Ricardo Couto, e ao Supremo Tribunal Federal ( STF ) para avaliar a judicialização da linha sucessória. Em coletiva de imprensa, Ruas declarou que, caso assuma o governo estadual, buscará "aproveitar o que já foi feito e aperfeiçoar" as ações implementadas pelo presidente do Tribunal de Justiça.

Ele pretende dialogar com ambas as esferas para determinar os prazos para tal decisão, ressaltando que a Constituição Federal e a Estadual posicionam o presidente do Legislativo como segundo na linha sucessória. Ruas classificou a atual situação do Rio de Janeiro como "totalmente atípica". Ao ser questionado sobre a manutenção das medidas recentes de Couto, que incluíram exonerações de aliados e servidores ligados ao ex-governador Cláudio Castro, Ruas afirmou que "a gente vai aproveitar aquilo que já foi feito, aperfeiçoar aquilo que a gente pode aperfeiçoar, e sem sombra de dúvida". Ele destacou o "grande desafio" que as contas públicas do Estado do Rio de Janeiro representam. Altineu Côrtes, presidente estadual do PL, indicou que Douglas Ruas "irá tomar a atitude necessária para que a Constituição seja cumprida". No STF, tramitam ações sobre a validade das regras para a eleição de um mandato-tampão, aprovadas pela Alerj, e uma reclamação do PSD que exige votação direta. O PL também protocolou um pedido para que o novo presidente eleito da Alerj assuma o comando do estado, após a anulação da primeira eleição de Ruas pelo Tribunal de Justiça do Rio, que exigiu a recontabilização de votos do ex-presidente Rodrigo Bacellar. A eleição de Douglas Ruas, com 44 votos favoráveis, foi marcada por tentativas de obstrução por parte de grupos ligados a Eduardo Paes (PSD), pré-candidato ao governo. Parlamentares do PSD, MDB, Podemos, PR, PSB, Cidadania, PCdoB, PT e PSOL totalizaram 25 ausências na votação. Manifestações contrárias ao resultado ocorreram, com parlamentares de esquerda vaiando e entoando "diretas já" em protesto à votação aberta. O deputado Jari Oliveira foi o único a registrar abstenção, mas votou "sim" no exercício da função de segundo secretário. Ruas criticou a oposição pelo boicote, questionando a participação dos partidos na justiça para "inviabilizar que o presente seja eleito" e defendendo a legitimidade da eleição aberta. O PSD e o PDT tentaram, na véspera, que a votação fosse secreta para evitar "coações e constrangimentos", mas o pedido foi negado pela desembargadora Suely Lopes Magalhães. Ruas refutou a ideia de que a interinidade represente instabilidade, rotulando-a como "totalmente o oposto da estabilidade". Ele propôs um diálogo entre os poderes para garantir a estabilidade do estado. A crise política no Rio de Janeiro se intensifica com a eleição de Douglas Ruas para a presidência da Alerj, em meio a disputas judiciais e políticas pela linha sucessória do governo. A eleição, realizada em um cenário de alta tensão, contou com a ausência de um número significativo de deputados, sinalizando a profunda divisão no parlamento estadual. O deputado eleito se posicionou de forma cautelosa quanto à sua possível ascensão ao cargo de governador em exercício, reiterando a necessidade de diálogo e respeito às decisões do STF e das constituições federal e estadual. No entanto, sua declaração de que pretende "aproveitar o que já foi feito e aperfeiçoar" as medidas do governo interino sugere uma continuidade das políticas em curso, o que pode gerar novas divergências com os grupos de oposição. A nomeação de Douglas Ruas para a presidência da Alerj é vista como um movimento estratégico do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, visando fortalecer sua posição política no estado. A polarização se acentua com a pré-candidatura de Eduardo Paes ao governo, que, segundo Ruas, estaria por trás do boicote à sua eleição. A atuação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem sido crucial no desfecho das disputas eleitorais na Alerj, anulando a primeira eleição de Ruas e exigindo recontabilização de votos. A decisão de manter a votação aberta, negando o pedido de voto secreto por parte da oposição, reforça a posição de Ruas e a estratégia do PL. A crise de representatividade no estado se manifesta pela ausência de 25 deputados na votação, evidenciando a falta de consenso e a dificuldade em construir pontes entre as diferentes forças políticas. As exonerações de cargos comissionados realizadas pelo governador interino, que geram economia de R$ 13 milhões anuais, também se inserem nesse contexto de busca por austeridade e controle de gastos, mas podem ser interpretadas como medidas de contenção de influência política. A fala de Ruas sobre a necessidade de "saber quem está trabalhando para a instabilidade do nosso estado" indica um embate político direto com os partidos que se opõem à sua eleição e às decisões do Judiciário. A complexa trama jurídica e política envolvendo a sucessão do governo do Rio de Janeiro evidencia a fragilidade das instituições e a necessidade urgente de um pacto político que priorize a estabilidade e o bem-estar da população fluminense, em detrimento de interesses partidários e individuais. A Alerj, como representante do povo, deveria ser um palco de debate democrático e construção de consensos, mas se encontra imersa em um conflito que paralisa o estado e compromete seu futuro. A judicialização das eleições legislativas, embora necessária para garantir a legalidade, não deve se tornar um instrumento de manobra política que impeça a governabilidade. A busca por "diálogo" proclamada por Ruas é um passo importante, mas deve ser acompanhada de ações concretas que demonstrem um compromisso real com a superação das divisões e a construção de um projeto comum para o Rio de Janeiro





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