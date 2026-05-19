Presidenta de Taiwan não é impedida pela moção de impeachment

O presidente taiwanês, Lai Ching-te, não foi impedido pelo impeachment, mas o processo contra ele foi iniciado por partidos de oposição devido a conflitos com projetos de lei e temas de gastos de defesa com a China.

O presidente de Taiwan , Lai Ching-te, fez discurso após cerimônia em Taipei Não foi aprovada a moção de impeachment contra o presidente, pois a oposição não obteve os dois terços necessários no parlamento.

Os partidos Kuomintang (KMT) e Partido Popular de Taiwan iniciaram o processo devido à recusa de Lai em assinar um projeto de lei de partilha de receitas e divergências sobre gastos de defesa contra a China. Lai defende a soberania de Taiwan, enquanto o KMT busca laços mais estreitos com Pequim





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