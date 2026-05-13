President Trump to Ask China's Xi Jinping for Opening of the Country During Visit, Following Protest by CEOs

The President of the United States, Donald Trump, expressed his anticipation to discuss a range of issues with Chinese leader Xi Jinping during their meeting, including the ceasefire in the conflict with Iran and arms sales to Taiwan, during exclusive interviews with Bloomberg.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na madrugada desta quarta-feira que pedirá ao presidente chinês, Xi Jinping , que ‘abra’ a China durante sua cúpula com o líder, enquanto CEOs de várias grandes empresas americanas o acompanham na visita.
Trump fez o comentário em uma publicação nas redes sociais, ao mesmo tempo em que contestava as notícias sobre a lista de convidados para a viagem, afirmando que o CEO da Nvidia, Jensen Huang, da Nvidia, havia sido convidado.
‘A CNBC informou incorretamente que o grande Jensen Huang, da Nvidia, não foi convidado… Na verdade, Jensen está neste momento a bordo do Air Force One’, escreveu Trump, acrescentando que aguardava ansiosamente o encontro com Xi ‘em questão de horas’ e que a abertura da China seria seu ‘primeiro pedido’.
É uma honra ter Jensen, Elon Musk, Tim Apple, Larry Fink, Stephen Schwarzmann, Kelly Ortberg (Boeing), Brian Sikes (Cargill), Jane Fraser (Citi), Larry Culp (GE Aerospace), David Solomon (Goldman Sachs), Sanjay Mehrotra (Micron), Cristiano Amon (Qualcomm) e muitos outros viajando para a grande China, onde pedirei ao PresidenteXi Jinping, um líder de extraordinária distinção, que abra a China para que essas pessoas brilhantes possam fazer sua mágica e ajudar a levar a República Popular da China a um nível ainda mais alto! ’, afirmou Trump na publicação
