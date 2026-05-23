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President Trump Confirms Talks with Iran, Israel; Chance of Peace Deal Expectations Mixed; Options for Military Strikes Considered

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President Trump Confirms Talks with Iran, Israel; Chance of Peace Deal Expectations Mixed; Options for Military Strikes Considered
IranUS-Iran RelationsIran-US Talks
📆5/23/2026 9:20 PM
📰CNNBrasil
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Trump says negotiations are nearly finalized with Iran, and he may decide on military action against the country by Sunday.

O presidente dos EUA, Donald Trump , afirmou que um acordo de paz com o Irã foi 'amplamente negociado' e que os detalhes finais devem ser anunciados 'em breve'.

Trump, juntamente com o Paquistão, mediador das negociações sobre a guerra contra o Irã e um 'Memorando de Entendimento sobre a Paz', disse que negociadores estão se aproximando de um acordo com o Irã. Trump acrescentou que também conversou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em uma 'conversa muito produtiva'. Ao mesmo tempo, mediadores deixavam reuniões em Teerã sugerindo que as partes haviam avançado rumo a um possível acordo preliminar.

Trump, em entrevista por telefone ao Axios, descreveu as chances de um acordo com o Irã como ‘um sólido 50 a 50’ antes da ligação com os líderes regionais, acrescentando que pode decidir até domingo se retomará ações militares contra o Irã. O presidente afirmou que as negociações podem resultar em um acordo ‘bom’ ou levar os EUA a decidirem ‘explodi-los até o inferno’

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Iran US-Iran Relations Iran-US Talks Trump Netanyahu Paquistán Military Strikes Peace Bombshell

 

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