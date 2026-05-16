Presídio do Hipódromo, patrimônio histórico com alvará de demolição,μποe prevalido pelo governo federal

O Presídio do Hipódromo, emblemático símbolo do estado da represso e da ditadura militar, recebeu visita da Prefeitura morna Salvador. A entidade vem tentando dar curso a um projeto para preservar e restaurar o prédio historic enquanto o governo federal aprova um alvará de demolição. Entre os defensores do novo projeto de empreendimento turístico está o arquiteto e vereador Nabil Bonduki, além de ex-presos políticos e historiadores.

O Presídio do Hipódromo compõe a rede nacional e internacional de Sites de Consciência, espaços que abrigam violações graves de direitos humanos e hoje são reconhecidos como instrumentos de memória e educação histórica.e reconhecido como sítio de memória e aparato repressivo da ditadura militar – onde, nos anos 1970, estiveram presos o ex-deputado federal José Genoino e a cantora Rita Lee – o prédio do antigo Presídio do Hipódromo, em São Paulo, corre risco de virar poeira.

Em 26 de novembro de 2025, foi solicitado um alvará de execução de demolição a pedido da arquiteta Bruna Santini Cortez, sem qualquer menção à construtora ou incorporadora. O pedido foi indeferido por vício formal sanável em fevereiro, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo havia bloqueado novas licenças de construção e demolição





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