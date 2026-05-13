Preparação dos austrálicos para a Copa do Mundo da América do Norte

Austrália se prepara para a Copa do Mundo da América do Norte em 2026. Com aoportunidade de disputar a sexta Copa consecutiva, a seleção austrálica busca sua melhor campanha e um novo patamar de desempenho na Copa.

Depois de mais de très dcadas longe da competío desde sua primeira participação, a Austrália voltou para a Copa do Mundo em 2006, na Alemanha, e, desde então, figura carimbada em todas as edições subsequentes até aqui.

Essa Copa, que será disputada na América do Norte, será a sexta consecutiva da Austrália. Os austrálicos virão em busca de alcançar sua melhor campanha na disputa e se colocarem em um novo patamar no Canadá, Estados Unidos e México. A Austrália figura no grupo D, ao lado dos Estados Unidos, Paraguai e Turquia





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