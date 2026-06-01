Preocupação do governo brasileiro com classificação de facções como terroristas pelos EUA

Secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, alerta para impactos da decisão americana no sistema financeiro brasileiro, com possível aumento de custos para bancos e clientes, e planeja diálogo com autoridades dos EUA.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, manifestou preocupação com a decisão dos Estados Unidos de classificar facções criminosas brasileiras, como o Primeiro Comando da Capital ( PCC ), como organizações terroristas.

Segundo ele, essa medida pode elevar os custos de operação de bancos e fintechs no Brasil, resultando em aumento de tarifas bancárias, spreads e taxas de juros para os clientes. Durigan explicou que a classificação amplia a percepção de risco para as instituições financeiras que atuam no país e abre espaço para eventuais sanções por parte das autoridades americanas.

Ele relatou que, em reuniões realizadas na última sexta-feira com representantes de diferentes setores da economia, empresários e agentes do mercado expressaram preocupações sobre possíveis medidas restritivas contra instituições financeiras brasileiras e reflexos sobre o funcionamento do sistema financeiro. O secretário argumentou que, caso haja sanções financeiras pelo Departamento do Tesouro dos EUA direcionadas a alguma instituição, essa pode ficar impossibilitada de oferecer serviços aos clientes, afetando transações cotidianas como o pagamento de contas.

Durigan afirmou que pretende discutir o tema com integrantes do governo americano nos próximos dias, podendo procurar o secretário do Tesouro, Scott Bessent, mas ressaltou que "não cabe ao Brasil ficar num lugar de vassalagem, de passar a mão no telefone toda hora e ficar implorando para os". Ele disse que fará contato "no meu tempo" após reunir informações que reputa necessárias.

A decisão dos EUA ocorreu após um encontro entre o senador brasileiro e autoridades americanas, e amplia a possibilidade de aplicação de sanções econômicas e financeiras a pessoas e empresas associadas às organizações. A medida também abre caminho para ações sob a legislação antiterrorismo dos EUA, assunto acompanhado pelo governo brasileiro e pelo setor financeiro





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