Preocupação com perda de massa magra no uso de canetas emagrecedoras impulsiona busca por soluções

Médicos destacam importância de dieta rica em proteínas e exercícios para combater efeito colateral; droga em teste pode ajudar a preservar massa muscular durante tratamento com semaglutida e tirzepatida.

A popularização das canetas emagrecedoras , como semaglutida e tirzepatida, trouxe à tona uma preocupação crescente entre os médicos: a perda de massa magra durante o tratamento para redução de peso.

Embora esses medicamentos, conhecidos por seus nomes comerciais Ozempic e Mounjaro, tenham se mostrado eficazes na perda de peso, estudos apontam que a perda de massa magra pode variar entre 25% e 40%, o que levanta debates sobre a gravidade desse efeito colateral e sua relação com o uso inadequado, sem prescrição médica. É importante destacar que nem toda a massa magra é composta apenas de músculo, pois inclui também água e tecido conjuntivo.

No entanto, a perda acentuada de musculatura é mais associada a pacientes que utilizam as drogas fora dos testes clínicos, sem acompanhamento adequado. Para mitigar esse problema, médicos recomendam duas frentes principais: dieta rica em proteínas de alta qualidade e micronutrientes, que pode exigir suplementação oral, e a prática de atividade física, especialmente treinamento de resistência.

Um estudo influente, liderado por Jeffrey Mechanick do Hospital Mount Sinai de Nova York, reforça que a combinação de nutrição adequada e exercícios é fundamental para preservar massa e função muscular durante a terapia de redução de peso. Apesar das recomendações, uma pesquisa apresentada no congresso anual da Sociedade Endócrina dos Estados Unidos revela que, no mundo real, o início da terapia com agonistas do receptor de GLP-1 não está levando a um aumento natural da atividade física.

A pesquisadora Sajana Maharjan, do Hospital St. John de Illinois, constatou que esses pacientes apresentaram diminuição significativa no número de passos diários e em atividades moderadas a vigorosas. Homens e pessoas com dor musculoesquelética tiveram as maiores reduções. Esses achados sugerem que a perda de peso isoladamente não promove a prática de exercício, destacando a necessidade de intervenções direcionadas que incentivem a atividade física. Essa dificuldade no comportamento dos pacientes tem levado cientistas a buscar alternativas farmacológicas.

Um ensaio clínico de fase 2 testou o apitegromab, uma droga que bloqueia a miostatina, proteína que inibe o crescimento muscular. Em um grupo de 102 pessoas em tratamento com tirzepatida, aquelas que receberam apitegromab tiveram uma perda de massa magra 1,9 kg menor em comparação com o placebo, totalizando uma retenção de 54,9% da massa magra em relação ao placebo, apesar da perda de peso corporal total semelhante entre os grupos.

Segundo Richard Pratley, do Instituto de Pesquisa Translacional AdventHealth, da Flórida, os resultados foram publicados na revista Nature Medicine. No entanto, o apitegromab ainda não está disponível para pacientes, pois requer aprovação após fase 3 com mais voluntários. Enquanto isso, cientistas exploram tratamentos não farmacológicos, como a suplementação de aminoácidos para pacientes que não conseguem recuperar a massa magra perdida. Uma revisão recente da Universidade San Raffaele de Roma analisou o efeito dessa suplementação.

O debate sobre o tema reforça a necessidade de supervisão médica no uso desses medicamentos, dada a popularidade e o risco de uso inadequado. A iniciativa Irineu do GLOBO, que utiliza inteligência artificial na produção de conteúdo, é supervisionada por jornalistas, garantindo a qualidade da informação. No cenário atual, a combinação de dieta, exercícios e possíveis suplementos continua sendo a recomendação principal até que novas drogas sejam validadas e acessíveis.





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