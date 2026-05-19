Premier League Match: Bournemouth vs Manchester City

A detailed report of the Premier League match between Bournemouth and Manchester City, including goals, assists, and fouls.

Falta cometida por Adam Smith ( Bournemouth ). Falta cometida por Rayan ( Bournemouth ). Finalização defendida no centro superior do gol. Antoine Semenyo ( Manchester City ) finalização com o pé direito de fora da área.

Assistência de Rodri. Falta cometida por Marc Guéhi (Manchester City). Finalização bloqueada, Erling Haaland (Manchester City) finalização com o pé esquerdo do lado esquerdo da pequena área. Finalização bloqueada, Rodri (Manchester City) de cabeça do meio da área.

Assistência de Bernardo Silva com um cruzamento. Marc Guéhi (Manchester City) sofre uma falta no campo defensivo. Escanteio, Bournemouth. Cedido por Marc Guéhi.

Falta cometida por Adam Smith (Bournemouth). Oportunidade perdida Evanilson (Bournemouth), finalização com o pé direito do meio da área. Assistência de Marcus Tavernier com um cruzamento. Oportunidade perdida Abdukodir Khusanov (Manchester City), finalização com o pé direito de fora da área.

Assistência de Rodri. Impedimento, Manchester City. Erling Haaland tentou um passe em profundidade que encontrou Antoine Semenyo em posição irregular. Marcus Tavernier (Bournemouth) sofre uma falta no campo defensivo.

Finalização defendida no lado esquerdo do gol. Jérémy Doku (Manchester City) finalização com o pé esquerdo do meio da área. Assistência de Antoine Semenyo





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