Prefeituras destinam R$ 258 milhões para conter encostas nas zonas de risco e 35 milhões para 20 cidades

Prefeituras destinam recursos pelo PAC para mitigar riscos de deslizamentos e ajudar a recuperação de áreas afetadas por chuvas, prometendo preservar vidas e trazer dignidade ao território para as comunidades atingidas.

A Prefeitura do Rio anunciou o investimento de R$ 258 milhões para prevenir deslizamentos em áreas de risco nas zonas Sudoeste, Norte, Centro e Grande Tijuca.

Essas intervenções serão realizadas com recursos do PAC, iniciativa do Governo Federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento. A medida visa melhorar a infraestrutura e garantir segurança às comunidades vulneráveis, sem deslocamento forçado das famílias. As próprias ações visam trazer dignidade ao território, preservar vidas e promover justiça para a população afetada pelos deslizamentos.

Os recursos, somados, serão aplicados em mais de dez localidades, incluindo Vila Cruzeiro, Copacabana, Lins de Vasconcelos, Turano, Tijuca, Jacarepaguá, Valqueire, Turano e Rio das Pedras, entre outras. Além do apoio financeiro, a Alerj também propôs R$ 35 milhões para 20 cidades atingidas por chuvas. Essas medidas emergenciais garantirão assistência social, saúde e recuperação da infraestrutura urbana e rural danificada pelos temporais.

A participação nas decisões foi da Prefeitura do Rio e da Prefeitura do Rio e autoridades de governos federal e estadual





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