Prefeitura inicia distribuição de 130 mil novos uniformes de inverno em Niterói

A Prefeitura iniciou a distribuição de uniformes de inverno para os alunos da Rede Municipal em Niterói, garantindo a possibilidade para cerca de 30 mil estudantes terem acesso a novos itens como calça, casaco e tênis. A ação faz parte do programa 'Escuta na Rede', que tem como objetivo fortalecer o diálogo entre a gestão municipal e a comunidade escolar.

Niterói - A Prefeitura iniciou, nesta segunda-feira (11), na Escola Municipal Antineia Silveira Miranda, no Caramujo, a distribuição de uniformes de inverno para os alunos da Rede Municipal.

São mais de mais de 130 mil novos itens, como calça, casaco e tênis, além de calças jeans e shorts-saia. A ação faz parte do programa itinerante Escuta na Rede, que teve início nesta segunda nos bairros do Caramujo e Santa Bárbara. A iniciativa vai percorrer, ao longo da semana, as oito unidades da região, fortalecendo o diálogo entre a gestão municipal e a comunidade escolar. Esta é a segunda distribuição de uniformes em 2026.

No início do ano letivo, foram distribuídos 145 mil uniformes, entre bermudas, camisas com manga e sem manga, além de 30 mil kits escolares, com cadernos, lápis, tintas e outros itens. Os uniformes de inverno serão entregues pelo terceiro ano consecutivo aos cerca de 30 mil estudantes das 98 unidades da Rede Municipal e das 19 creches comunitárias conveniadas





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Uniformes Calça Casaco Tênis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prefeitura anuncia intalação de radar em sinal na Gávea após atropelamento de criançaMenina de 5 anos foi atingida por motociclista que avançou sinal vermelho na Rua Marquês de São Vicente; condutor foi identificado por câmeras da prefeitura, diz Cavaliere

Read more »

Prefeitura do Rio de Janeiro alerta para ressaca gravemente fortes na orla nos próximos diasOndas de três metros estão sendo esperadas no litoral carioca por conta de um alerta da Marinha do Brasil, com riscos a banhistas e pescadores. A prefeitura emitiu uma série de orientações a fim de evitar acidentes.

Read more »

Prefeitura de Maricá promove caminhada para incentivar o bem-estar da populaçãoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

Volta Redonda: qualificação sobre políticas de abrigamento - Prefeitura e SMDH em evento promovido pela CoemPresente em evento, prefeitura municipal, SMDH e entidades de atendimento, compartilharam conhecimento sobre políticas de abrigamento. Julinha Rodrigues, coordenadora do Ceam, e Franciane Andrade, coordenadora do Casa Abrigo Deiva Rampini Rebello, potencializarão a rede de proteção feminina no município.

Read more »