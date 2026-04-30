Prefeitura do Rio divulga planejamento operacional para show de Shakira em Copacabana

A Prefeitura do Rio de Janeiro apresentou os detalhes do show de Shakira, que ocorre no próximo sábado na praia de Copacabana, com expectativa de até 2 milhões de pessoas. O evento contará com esquema especial de transporte, restrições de trânsito e medidas de segurança reforçadas.

A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou nesta quarta-feira, 29, os detalhes do planejamento operacional para o show da cantora Shakira , que ocorrerá no próximo sábado, 2, na praia de Copacabana .

O evento, intitulado 'Todo Mundo no Rio', promete reunir até 2 milhões de pessoas, tornando-se um dos maiores espetáculos já realizados na cidade. A programação começa às 17h30 com apresentações de DJs convidados, enquanto o show principal de Shakira está marcado para as 21h45, com duração estimada de duas horas. Após a apresentação, outro DJ assumirá o palco até as 2h da manhã, garantindo entretenimento contínuo para o público.

Para facilitar o acesso ao evento, a Prefeitura implementará um esquema especial de mobilidade. O metrô operará 24 horas, com linhas exclusivas saindo de Botafogo em direção a Copacabana. O VLT também funcionará em regime integral, reforçando as opções de transporte público. A recomendação é que os participantes priorizem o uso desses meios de locomoção e planejem seus deslocamentos com antecedência para evitar transtornos.

No que diz respeito ao trânsito, a operação começará à 0h de sábado, com interdições significativas. A Avenida Atlântica será totalmente fechada, e os acessos à praia serão bloqueados ao longo do dia.

Além disso, haverá proibição de estacionamento na região, e a partir das 19h, o bloqueio será total, incluindo táxis e ônibus. A liberação do trânsito está prevista apenas para as 4h da manhã de domingo. A segurança do evento será reforçada com medidas rigorosas. A Prefeitura e a Polícia Militar estabeleceram restrições para garantir a ordem pública, como a proibição de entrada com garrafas de vidro e a vedação de ambulantes que vendam bebidas nesse tipo de recipiente.

Também não será permitido cercar áreas públicas, e ônibus fretados não poderão circular na região durante o show. O esquema de segurança incluirá 318 câmeras de monitoramento, 78 torres de segurança ao longo da orla e 18 pontos de revista. Uma central integrada acompanhará toda a movimentação em tempo real. Para garantir a acessibilidade, a organização preparou três áreas reservadas para pessoas com deficiência em pontos estratégicos da praia.

Shakira chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira e está hospedada no icônico Copacabana Palace, onde se prepara para o que promete ser um espetáculo inesquecível





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