Prefeitura do Rio de Janeiro alerta para ressaca gravemente fortes na orla nos próximos dias

Ondas de três metros estão sendo esperadas no litoral carioca por conta de um alerta da Marinha do Brasil, com riscos a banhistas e pescadores. A prefeitura emitiu uma série de orientações a fim de evitar acidentes.
Ondas de até três metros estão previstas para atingir a orla do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (11) e duraram até a madrugada de quarta-feira (13), conforme alerta da Marinha do Brasil.
A situação irá causar Mar agitado em diversos trechos da região metropolitana, incluindo praias como Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca. O aviso começou a valer às 6 horas desta segunda e seguirá em vigor até as 9 horas do dia 13. A previsão é que as ondas possam alcançar entre 2,5 e 3 metros, o que representa um alto risco principalmente para banhistas, pescadores e atletas que praticam esportes aquáticos.
A população em geral e os visitantes são orientados a seguir cuidadosamente os avisos emitidos pelas autoridades locais. O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) emitiu um conjunto de recomendações para os próximos dias.
Entre as principais medidas, destacam-se: evitar banho de mar ou a prática esportiva em locais afetados pelo fenômeno; não permanecer em áreas altas próximas ao oceânico, como mirantes ou rochedos; seguir as indicações da equipe do Corpo de Bombeiros presentes nas praias; evitar navegação enquanto as ondas estiverem altas e não utilizar a ciclovia cai cabe a altura das ondas. Em situações de emergência, deve-se acionar prontamente o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
As autoridades reforçam a necessidade vulnerável de redobrar a atenção durante esse período, pois o aumento da intensidade das ondas pode causar acidentes ou danos materiais em áreas costeiras. A recomendação é que a população evite exposição desnecessária, priorizando sempre a segurança. Segundo os especialistas, a ressaca ocorreu devido a um sistema de pressão atmosférica associado à passagem de uma massa de ar polar.
Os serviços de alerta da Marinha recomendam que seguiram o monitoramento constanto da situação ao longo dos três próximos dias
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