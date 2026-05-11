Prefeitura do Rio de Janeiro alerta para ressaca gravemente fortes na orla nos próximos dias

Ondas de três metros estão sendo esperadas no litoral carioca por conta de um alerta da Marinha do Brasil, com riscos a banhistas e pescadores. A prefeitura emitiu uma série de orientações a fim de evitar acidentes.

Ondas de até três metros estão previstas para atingir a orla do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (11) e duraram até a madrugada de quarta-feira (13), conforme alerta da Marinha do Brasil.

A situação irá causar Mar agitado em diversos trechos da região metropolitana, incluindo praias como Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca. O aviso começou a valer às 6 horas desta segunda e seguirá em vigor até as 9 horas do dia 13. A previsão é que as ondas possam alcançar entre 2,5 e 3 metros, o que representa um alto risco principalmente para banhistas, pescadores e atletas que praticam esportes aquáticos.

A população em geral e os visitantes são orientados a seguir cuidadosamente os avisos emitidos pelas autoridades locais. O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) emitiu um conjunto de recomendações para os próximos dias.

Entre as principais medidas, destacam-se: evitar banho de mar ou a prática esportiva em locais afetados pelo fenômeno; não permanecer em áreas altas próximas ao oceânico, como mirantes ou rochedos; seguir as indicações da equipe do Corpo de Bombeiros presentes nas praias; evitar navegação enquanto as ondas estiverem altas e não utilizar a ciclovia cai cabe a altura das ondas. Em situações de emergência, deve-se acionar prontamente o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

As autoridades reforçam a necessidade vulnerável de redobrar a atenção durante esse período, pois o aumento da intensidade das ondas pode causar acidentes ou danos materiais em áreas costeiras. A recomendação é que a população evite exposição desnecessária, priorizando sempre a segurança. Segundo os especialistas, a ressaca ocorreu devido a um sistema de pressão atmosférica associado à passagem de uma massa de ar polar.

Os serviços de alerta da Marinha recomendam que seguiram o monitoramento constanto da situação ao longo dos três próximos dias





sbtnews / 🏆 25. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ondas Altas Ressaca No Rio Alerta Da Marinha Orientação Das Autoridades Condições Do Mar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Influencer e ex condenados por estuprar filhos são presos no Rio de JaneiroSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Desembargador federal afastado por violência doméstica desaparece no Rio de JaneiroA Polícia Civil investiga o sumiço de Alcides Martins Ribeiro Filho, visto pela última vez na Zona Sul do Rio após sacar dinheiro e seguir para a Vista Chinesa.

Read more »

Previsão do clima no Rio de Janeiro: Alternância entre sol e chuva durante a semanaA semana no Rio de Janeiro apresenta dois períodos climáticos distintos. Nos primeiros dias, segunda-feira registra chuva fraca com 2,67 mm, seguida por terça e quarta-feira com tempo mais aberto, céu limpo e umidade mais baixa. A quarta-feira se destaca como o dia de sol mais intenso, com índice ultravioleta de 7,16 e máxima de 26°C, exigindo cuidados com a exposição solar. A partir da quinta-feira, a chuva volta a marcar presença todos os dias até o domingo. O sábado concentra o maior volume de precipitação da semana, com 4,98 mm e chuva moderada pela manhã.

Read more »

Governo do Rio de Janeiro cria Secretaria da MulherIndicada para ocupar cargo de secretária, Bianca Pacheco é irmã de deputado estadual e do presidente do TCE-RJ

Read more »