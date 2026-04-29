Prefeitura do Rio cancela inscrição de bar na Lapa após placa polêmica contra israelenses e americanos

A Prefeitura do Rio de Janeiro cancelou a inscrição do bar Partisan após o estabelecimento exibir uma placa com mensagem discriminatória contra cidadãos de Israel e dos EUA. A defesa do dono argumenta que a medida é desproporcional e que a placa tinha caráter simbólico.
A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu cancelar a inscrição municipal do bar Partisan, localizado no bairro da Lapa, após o estabelecimento exibir uma placa com uma mensagem controversa.
O comunicado, que ganhou repercussão nas redes sociais, afirmava que cidadãos de Israel e dos Estados Unidos não eram bem-vindos no local. A medida foi tomada após denúncias, incluindo a do vereador Flávio Valle, presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Antissemitismo da Câmara Municipal. Valle destacou que o Rio de Janeiro não é um ambiente para práticas segregadoras, especialmente contra visitantes internacionais.
Em resposta, a defesa do proprietário do bar, Thiago Vieira, classificou a decisão da prefeitura como 'desproporcional, carente de razoabilidade e eivada de vício de finalidade', anunciando que tomará as medidas legais necessárias para reverter a sanção. A defesa argumentou que não houve crime de racismo ou xenofobia, pois a placa tinha um caráter simbólico e político, sem impedir a entrada de qualquer pessoa.
O bar, segundo a defesa, nunca realizou controle de nacionalidade e atende clientes de diversas origens, incluindo israelenses e americanos, além de prestar serviços para membros da comunidade judaica. A polêmica gerou debates sobre os limites da liberdade de expressão e o combate a práticas discriminatórias, levantando questões sobre como a cidade deve lidar com manifestações políticas em espaços públicos.
A Prefeitura, por sua vez, mantém a posição de que a medida foi necessária para preservar a harmonia social e evitar conflitos. O caso segue em análise judicial, com expectativa de que as partes envolvidas apresentem novos argumentos para embasar suas posições
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