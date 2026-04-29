Prefeitura do Rio cancela inscrição de bar na Lapa após placa polêmica contra israelenses e americanos

A Prefeitura do Rio de Janeiro cancelou a inscrição do bar Partisan após o estabelecimento exibir uma placa com mensagem discriminatória contra cidadãos de Israel e dos EUA. A defesa do dono argumenta que a medida é desproporcional e que a placa tinha caráter simbólico.

A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu cancelar a inscrição municipal do bar Partisan, localizado no bairro da Lapa, após o estabelecimento exibir uma placa com uma mensagem controversa.

O comunicado, que ganhou repercussão nas redes sociais, afirmava que cidadãos de Israel e dos Estados Unidos não eram bem-vindos no local. A medida foi tomada após denúncias, incluindo a do vereador Flávio Valle, presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Antissemitismo da Câmara Municipal. Valle destacou que o Rio de Janeiro não é um ambiente para práticas segregadoras, especialmente contra visitantes internacionais.

Em resposta, a defesa do proprietário do bar, Thiago Vieira, classificou a decisão da prefeitura como 'desproporcional, carente de razoabilidade e eivada de vício de finalidade', anunciando que tomará as medidas legais necessárias para reverter a sanção. A defesa argumentou que não houve crime de racismo ou xenofobia, pois a placa tinha um caráter simbólico e político, sem impedir a entrada de qualquer pessoa.

O bar, segundo a defesa, nunca realizou controle de nacionalidade e atende clientes de diversas origens, incluindo israelenses e americanos, além de prestar serviços para membros da comunidade judaica. A polêmica gerou debates sobre os limites da liberdade de expressão e o combate a práticas discriminatórias, levantando questões sobre como a cidade deve lidar com manifestações políticas em espaços públicos.

A Prefeitura, por sua vez, mantém a posição de que a medida foi necessária para preservar a harmonia social e evitar conflitos. O caso segue em análise judicial, com expectativa de que as partes envolvidas apresentem novos argumentos para embasar suas posições





sbtnews / 🏆 25. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prefeitura Do Rio Bar Partisan Discriminação Liberdade De Expressão Antissemitismo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Desaparecimento das Figuras Icônicas nas Ruas do Rio de Janeiro: Uma Reflexão sobre a Modernização UrbanaO artigo reflete sobre a perda de personagens icônicos como 'Camarão', 'Profeta Gentileza' e 'Seu Francisco das Flores', que davam vida e identidade às ruas do Rio de Janeiro. A modernização urbana e a despersonalização dos espaços são apontados como causas da extinção desses folclores urbanos, que antes traziam diversão e memória coletiva à cidade.

Read more »

Rio de Janeiro deve ter semana com chuvas e dias ensolaradosSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Operação mira golpes digitais com maquininhas de cartão no Rio de JaneiroSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Polícia Civil Desmantela Quadrilha de Golpes Online no Rio de JaneiroOperação da Polícia Civil combate esquema de fraudes que se passava por plataforma de pagamentos, com mandados de busca e apreensão no Recreio e em São João de Meriti.

Read more »

Maxiane do BBB 26 aproveita o Rio de Janeiro após o realityEx-participante do BBB 26, Maxiane, curte dias de sol na praia da Barra da Tijuca, assiste a shows e participa de eventos no Rio de Janeiro após o fim do programa.

Read more »

Bar na Lapa tem cadastro cancelado pela prefeitura após placa contra americanos e israelensesNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »