Prefeitura do Rio abre credenciamento de veículos para moradores da Barra Olímpica

A Prefeitura do Rio anunciou que o credenciamento dos veículos de moradores do entorno do Parque Olímpico, na Barra Olímpica, na Zona Sudoeste, onde acontecerá o Rock in Rio 2026, está aberto. Apenas os automóveis com cadastro aprovado terão acesso às vias interditadas durante o festival.

A Prefeitura do Rio anunciou que o credenciamento dos veículos de moradores do entorno do Parque Olímpico , na Barra Olímpica , na Zona Sudoeste, onde acontecerá o Rock in Rio 2026, está aberto.

Apenas os automóveis com cadastro aprovado terão acesso às vias interditadas durante o festival. Os residentes que desejam cadastrar seus veículos devem residir em locais onde o CEP do imóvel se encontra na área de bloqueio. A Prefeitura espera credenciar mais de 20 mil automóveis. O credenciamento deverá ser realizado até 17 de julho pelo site: https://credenciamentoveiculos.prefeitura.rio/.

Para outras informações, o morador pode entrar em contato pelo telefone (21) 98404-2678 ou pelo e-mail da Subprefeitura da Barra da Tijuca: credenciamento.subprefeiturabarra@prefeitura.rio. O Rock in Rio começa no dia 4 de setembro e vai até o dia 13 do mesmo mês





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