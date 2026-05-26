Prefeitura de Volta Redonda forma 22 alunos em curso de Segurança do Trabalho para PCD

A Prefeitura de Volta Redonda formou 22 alunos em um curso de Introdução à Segurança do Trabalho para Pessoas com Deficiência (PCDs), iniciativa desenvolvida pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD). O curso preparou os participantes para atuar com segurança no ambiente profissional, especialmente no setor industrial.

O prefeito Neto esteve presente para a entrega dos certificados - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR Ao todo, 22 alunos se formaram nessa segunda-feira (25) no curso de Introdução à Segurança do Trabalho, voltado para Pessoas com Deficiência (PCDs) – iniciativa da Prefeitura de Volta Redonda, desenvolvida por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência ( SMPD ).

A cerimônia aconteceu no auditório do Palácio 17 de Julho, no Aterrado. A capacitação teve como principal objetivo preparar os participantes para o ambiente profissional, especialmente no setor industrial. Durante 20 aulas, os alunos receberam orientações práticas, conhecimentos técnicos e informações sobre a legislação relacionada à segurança do trabalho.

Entre os conteúdos abordados estiveram sinalização de segurança, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), liberação de serviços, inspeções de segurança, combate a incêndio, reuniões de segurança e legislação brasileira, com foco nas Normas Regulamentadoras. A aluna Juliana de Assis Silva, de 40 anos, com deficiência física, ressaltou os conhecimentos adquiridos durante a capacitação e agradeceu pela oportunidade.

‘Aprendemos sobre segurança do trabalho e sobre como tornar o nosso dia a dia mais seguro, utilizando EPIs e seguindo orientações para evitar o máximo possível de acidentes. Agradeço a todos da SMPD, ao professor, aos familiares e ao prefeito Neto por essa oportunidade. Espero que mais pessoas possam ter acesso a iniciativas como essa’, disse. Já Cláudia Valente Siqueira, que é surda, destacou a importância das orientações recebidas durante o curso para a rotina profissional e pessoal.

‘O curso foi muito importante para mim, porque recebi informações essenciais que me ajudaram a identificar situações de perigo. Precisamos cuidar da nossa vida e da nossa segurança. Principalmente para quem trabalha dentro de empresas, é muito importante ter esse cuidado’, declarou. Com a conclusão do curso, os alunos estão mais preparados para atuar com segurança no ambiente de trabalho, sendo capazes de reconhecer riscos, prevenir acidentes e contribuir para ambientes mais seguros e inclusivos.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, destacou a importância da cerimônia de formatura e da conquista dos alunos.

‘Hoje é uma noite de celebração e orgulho para todos nós. Ver esses 22 formandos concluindo essa etapa mostra a dedicação e a capacidade de cada um deles. Essa formatura representa superação, aprendizado e a certeza de que eles estão mais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho’, afirmou. O deputado estadual Munir Neto também ressaltou a importância da qualificação profissional para a inclusão.

‘Apoiar a qualificação e capacitação de pessoas com deficiência para inclusão no mercado trabalho é uma das minhas atribuições como membro titular da Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). A Prefeitura de Volta Redonda realiza esse trabalho com excelência, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, com a sensibilidade que o secretário Washington Uchôa e o prefeito Neto têm.

Isso é fazer inclusão de verdade, e fico muito feliz de ver esses formandos cumprirem essa etapa tão importante. Que tenham muito sucesso! ’, disse. O prefeito Antonio Francisco Neto parabenizou os formandos e destacou a importância de iniciativas voltadas à inclusão e à qualificação profissional.

‘Nosso compromisso é criar oportunidades para todos. Esse curso representa inclusão, qualificação e mais dignidade para as pessoas com deficiência. Tenho muito orgulho de ver esses alunos concluindo essa etapa e se preparando para o mercado de trabalho com mais segurança e autonomia’, declarou





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