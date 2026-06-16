Prefeitura de Saquarema abre concurso para 1.268 vagas na Educação

A Prefeitura de Saquarema publicou edital para seleção de 1.268 profissionais na área da Educação, com salários de até R$ 4.603,34. As inscrições vão de 17 de junho a 21 de julho e as provas serão aplicadas pelo IBAM.

A Prefeitura de Saquarema lançou edital para a contratação de 1.268 profissionais da Educação . As vagas estão distribuídas entre níveis médio e superior, com salário s que variam entre R$ 1.690,05 e R$ 4.603,34.

O período de inscrições começa em 17 de junho e se estende até 21 de julho. Os cargos ofertados incluem Professor Docente I (488 vagas), Professor de Atendimento Educacional Especializado (20), Professor Docente II nas áreas de Ciências (20) e Estudos Turísticos (20), Auxiliar de Educação Infantil (120) e Profissional de Apoio ao Estudante com Deficiência (600). As provas serão realizadas pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) em 30 de agosto e 13 de setembro, conforme o cargo.

Além desse edital da Educação, a prefeitura deve publicar mais três nos próximos meses, voltados para Saúde e Segurança, totalizando 526 vagas de nível médio: Agente de Combate às Endemias (84), Agente Comunitário de Saúde (133), Agente de Defesa Civil (20), Agente de Trânsito (100), Guarda-vidas (80), Guarda Ambiental (9) e Guarda Municipal (100). Isso demonstra um esforço significativo do município para reforçar os serviços públicos em várias áreas essenciais





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