Prefeitura de São Paulo Rescinde Contrato com Sustenidos Após Polêmica por Declaração de Funcionário

A Prefeitura de São Paulo iniciou o processo de rescisão do contrato com a Sustenidos, gestora do Theatro Municipal, após declarações polêmicas de um funcionário sobre o assassinato do ativista Charlie Kirk. A decisão foi motivada pela recusa da organização em demitir o funcionário e por denúncias de irregularidades na gestão.

O prefeito de São Paulo , Ricardo Nunes (MDB), anunciou neste sábado (20) o início do processo de rescisão do contrato com a Sustenidos , organização social responsável pela gestão do Complexo Theatro Municipal desde 2021. A decisão foi tomada principalmente em resposta à publicação de Pedro Guida, funcionário da Sustenidos , que minimizou o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk .

Guida utilizou as redes sociais para expressar sua opinião, afirmando que não se 'deve chorar por trumpista' e comparando Kirk a um nazista. A recusa da Sustenidos em demitir o funcionário, diante da gravidade da situação, foi o fator determinante para a prefeitura tomar a medida. A ação do prefeito demonstra um posicionamento firme frente a declarações consideradas incitadoras de ódio e em desacordo com os valores defendidos pela administração municipal. O caso também evidenciou as tensões já existentes entre a Fundação Theatro Municipal e a Sustenidos, que vinham sendo alvo de questionamentos e denúncias. \A decisão da prefeitura de rescindir o contrato com a Sustenidos foi precedida por uma série de acontecimentos e denúncias. O vereador de São Paulo, Adrilles Jorge (União Brasil), mobilizou a Câmara Municipal e obteve o apoio de 25 vereadores, que assinaram um ofício endereçado ao prefeito solicitando a imediata rescisão do convênio. Adrilles Jorge destacou a importância da liberdade de expressão, mas ressaltou a necessidade de distinguir entre liberdade e incitação ao ódio, especialmente quando a declaração parte de alguém com vínculos com a administração pública. A publicação de Guida foi a gota d'água em um contexto de crescente insatisfação com a gestão da Sustenidos. Desde 2023, a prefeitura vinha recebendo notificações do Tribunal de Contas do Município (TCM) sobre irregularidades no contrato, incluindo falhas na avaliação das propostas, atribuição irregular de pontuação, ausência de comprovação de experiência mínima de integrantes e problemas na exequibilidade orçamentária. Relatórios internos da Fundação Theatro Municipal também apontaram o descumprimento de metas pactuadas, reforçando os questionamentos sobre a gestão da organização social. A combinação desses fatores, somada à postura da Sustenidos em relação à publicação de Guida, culminou na decisão de rescisão contratual.\A Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e da Fundação Theatro Municipal, informou que está conduzindo a rescisão em conformidade com a legislação vigente. Foi anunciado que um novo chamamento público será aberto para selecionar a próxima entidade gestora do Complexo Theatro Municipal. Durante o período de transição, um Plano de Desmobilização será elaborado para garantir a continuidade das atividades artísticas no teatro. Essa medida visa assegurar que as apresentações e eventos programados não sejam interrompidos e que a população continue a ter acesso à cultura e ao entretenimento. A administração municipal demonstra, com essa decisão, o compromisso com a transparência, a legalidade e a qualidade da gestão do patrimônio público, além de reafirmar a importância de combater qualquer forma de discurso de ódio e discriminação





