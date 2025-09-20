Prefeitura de São Paulo Rescinde Contrato com OS Sustenidos por Polêmica no Theatro Municipal

A Prefeitura de São Paulo solicitou a rescisão do contrato de gestão do Theatro Municipal com a OS Sustenidos após polêmica envolvendo postagem de funcionário e descumprimento de metas contratuais. Decisão segue pressão do governo e envolve também o Tribunal de Contas do Município.
A Prefeitura de São Paulo solicitou a rescisão do contrato com a OS Sustenidos, responsável pela gestão do Theatro Municipal , desencadeando uma série de eventos que culminaram na interrupção da parceria. A decisão, anunciada na sexta-feira, 19, foi motivada por uma combinação de fatores, incluindo uma polêmica postagem nas redes sociais de um colaborador da OS e o descumprimento de metas contratuais previamente estabelecidas.
A medida demonstra a firmeza do governo municipal em manter seus princípios e valores, além de assegurar o bom funcionamento de um dos mais importantes centros culturais da cidade. A situação agora se encontra em um momento crucial, com a OS Sustenidos tendo um prazo de 15 dias para apresentar sua defesa, enquanto a Prefeitura se prepara para iniciar o processo de transição da gestão do Theatro Municipal, visando garantir a continuidade das atividades culturais e artísticas no local. A decisão da Prefeitura de São Paulo em solicitar a rescisão do contrato com a OS Sustenidos foi precedida por um intenso debate e pressão, tanto interna quanto externa. O governo do prefeito Ricardo Nunes (MDB) manifestou sua insatisfação com a postura da organização, especialmente em relação à recusa em demitir um funcionário que fez publicações nas redes sociais consideradas ofensivas e politicamente motivadas. A Câmara Municipal, liderada pelo vereador Adrilles Jorge (União), também se manifestou, enviando um ofício que reuniu 26 assinaturas de parlamentares de diversos partidos, como União, Podemos, Novo, MDB, Republicanos, PSD e PP, reforçando o pedido de rescisão. A publicação do funcionário foi considerada como uma incitação à violência, o que foi inaceitável para a administração municipal, que defende a necessidade de repudiar qualquer forma de incentivo à violência, independentemente da situação ou área de atuação. O prefeito Ricardo Nunes enfatizou que a postura da Prefeitura é firme em relação a esse tipo de comportamento, priorizando a manutenção de um ambiente de respeito e segurança. Além da polêmica postagem, o descumprimento de metas contratuais estabelecidas entre a Prefeitura e a OS Sustenidos também foi um fator determinante na decisão de rescisão. O contrato de gestão do Theatro Municipal previa uma série de objetivos e indicadores que deveriam ser alcançados pela organização, e o não cumprimento dessas metas resultou em uma avaliação negativa do desempenho da OS. Essa situação demonstra a importância do cumprimento das obrigações contratuais e a necessidade de garantir a eficiência e a qualidade dos serviços prestados. Além disso, o Tribunal de Contas do Município (TCM) já movia um processo contra a Sustenidos desde 2023, adicionando uma camada extra de complexidade à situação. O TCM determinou a extinção do contrato na quinta-feira e estabeleceu um prazo de 48 horas para que a Prefeitura informasse sobre a abertura de um novo chamamento público para selecionar a próxima organização responsável pela gestão do complexo cultural. A Prefeitura afirmou que está conduzindo o processo de rescisão em conformidade com a legislação e as normas administrativas, garantindo a transparência e a legalidade em todas as etapas do processo. A Fundação Theatro Municipal também se manifestou sobre o caso, expressando surpresa com a publicação do colaborador e enfatizando que ela era incompatível com os valores éticos, culturais e institucionais que orientam o trabalho da instituição. A situação agora exige uma resposta rápida e eficiente da Prefeitura, que precisará definir os próximos passos para garantir a continuidade das atividades do Theatro Municipal, incluindo a seleção de uma nova organização gestora e a implementação de medidas para evitar que situações semelhantes se repitam no futuro
Theatro Municipal Prefeitura De São Paulo OS Sustenidos Rescisão Contrato Ricardo Nunes Polêmica
