Prefeitura de São Paulo rescinde contrato com a Sustenidos após polêmica e irregularidades no Theatro Municipal

Prefeitura de São Paulo rescinde contrato com a Sustenidos após polêmica e irregularidades no Theatro Municipal
Theatro MunicipalRicardo NunesSustenidos
O prefeito Ricardo Nunes anuncia a rescisão do contrato com a Sustenidos, organização responsável pela gestão do Theatro Municipal de São Paulo, devido a postagem polêmica de funcionário e outras irregularidades. Novo chamamento público será aberto e contrato emergencial será firmado para garantir a continuidade das atividades.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou no sábado, 20 de janeiro, o início do processo de rescisão do contrato com a Sustenidos , organização social responsável pela gestão do Complexo Theatro Municipal desde 2021. A decisão, segundo Nunes, é motivada principalmente por uma publicação em redes sociais feita por um funcionário da Sustenidos , que criticou o ativista conservador americano Charlie Kirk, recentemente falecido.

O incidente, aliado a outras questões, culminou na determinação da Prefeitura em romper o vínculo contratual. Nunes explicou que, apesar de já existirem problemas com o Tribunal de Contas, a postagem do funcionário, que incentivava a violência, foi o ponto crucial para a decisão. A Prefeitura solicitou a demissão do funcionário, mas a Sustenidos não acatou a solicitação, o que, na visão do prefeito, representou uma conivência com o comportamento. “Quem pactua com violência não serve para prestar serviço à Prefeitura”, afirmou Nunes. As razões que levaram à rescisão, segundo o prefeito, são multifacetadas, mas o caso da publicação do funcionário foi o estopim. Após a morte de Charlie Kirk, em 10 de setembro, Pedro Guida, funcionário da Sustenidos, publicou nas redes sociais um texto com críticas e comparações desfavoráveis. A Sustenidos resistiu em demitir o funcionário, levando a Prefeitura a cancelar o contrato. A organização não se pronunciou sobre o caso até a última atualização da reportagem, e o g1 busca contato com Pedro Guida para obter sua versão dos fatos. O rompimento contratual não é o único problema envolvendo a gestão do Theatro Municipal. O Tribunal de Contas do Município (TCM) já havia determinado, em 2023, que um novo edital fosse lançado, mas a medida estava sendo adiada pela Prefeitura. Um ofício elaborado na Câmara Municipal reflete o interesse do corpo legislativo em ver resolvida a questão apontada pelo TCM, que considera o contrato legalmente viciado desde a origem e mal executado. Na sexta-feira, 19 de janeiro, a Prefeitura recebeu um ofício do TCM cobrando explicações em até 48 horas sobre a abertura de um novo chamamento público para definir a próxima gestora do complexo. Para garantir a continuidade das atividades do Theatro Municipal até a conclusão do processo de licitação, o prefeito informou que será necessário realizar um contrato emergencial. “Vamos trazer uma entidade séria, que respeite a vida e as pessoas. A Prefeitura não admite em hipótese alguma que uma organização social contratada incentive a violência”, reforçou Nunes. A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e a Fundação Theatro Municipal, em nota conjunta, confirmaram que estão conduzindo a rescisão em conformidade com a legislação e que um novo chamamento público será aberto para selecionar a próxima entidade gestora. Durante o período de transição, um Plano de Desmobilização será elaborado para garantir a continuidade das atividades artísticas do complexo, minimizando possíveis transtornos. O contrato entre a Fundação Theatro Municipal e a Sustenidos, firmado em 2021, já era alvo de contestações desde a licitação. O TCM apontou falhas na avaliação das propostas, como a atribuição de pontuação irregular à entidade vencedora, ausência de comprovação de experiência mínima de integrantes e problemas na exequibilidade orçamentária. O valor inicial do contrato, em 2021, foi de R$ 565,3 milhões para cinco anos. Relatórios internos da Fundação Theatro Municipal indicaram descumprimento de metas pactuadas, o que intensificou as críticas e questionamentos sobre a gestão da Sustenidos ao longo do período

Theatro Municipal Ricardo Nunes Sustenidos Contrato Rescisão TCM Polêmica

 

