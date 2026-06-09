Prefeitura de Niterói inicia limpeza dos lagos do Campo de São Bento

Ação, que ocorre a cada três anos, prevê a limpeza dos três principais espelhos d'água do parque até o fim de julho, com transferência temporária de animais e remoção de resíduos do fundo. Outras melhorias also são realizadas no local.

A Prefeitura de Niterói , por meio da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos ( Seconser ), deu início à limpeza dos três lagos do Campo de São Bento, em Icaraí.

O serviço, realizado a cada três anos, começou pelo lago dos patos e deve se estender até o final de julho, abrangendo também o lago das carpas e o lago do chafariz, este último o maior e um dos cartões-postais do parque. A ação tem como principal objetivo manter a qualidade da água e garantir o bem-estar da fauna local, que inclui patos e peixes.

Para isso, durante o processo, os animais são transferidos temporariamente para outros corpos d'água do parque. Após o esvaziamento de cada lago, equipes removem os resíduos acumulados no fundo, como terra e outros materiais que se depositam naturalmente com o tempo, e então o local é reabastecido. O trabalho também permite uma verificação das condições do fundo e a identificação de eventuais reparos necessários.

A secretária Dayse Monassa, à frente da Seconser, destacou a importância da manutenção regular para preservar a saúde dos animais e a beleza natural da área, garantindo que a população continue a desfrutar do espaço. Ela ainda esclareceu que não há desperdício de água, pois a retirada dos lagos é direcionada para o canal da Ary Parreiras, seguindo seu curso natural até o mar.

A previsão de duração dos trabalhos é de cerca de três semanas para o lago dos patos, aproximadamente 20 dias para o lago das carpas e cerca de um mês para o lago do chafariz. A gestão municipal assegurou que o funcionamento do parque será mantido normalmente durante as intervenções, minimizando o impacto para os frequentadores. Paralelamente à limpeza dos lagos, as equipes da Seconser estão executando uma série de outras melhorias no Campo de São Bento.

Entre as ações estão a limpeza das caixas d'água, pintura de meio-fios, nivelamento de pisos, troca de bancos de concreto quebrados, pequenos reparos nos equipamentos da Academia da Terceira Idade e manutenção dos brinquedos adaptados para pessoas com deficiência, como a gangorra. Também foram realizados plantios, incluindo duas mudas de pau-brasil, espécie nativa da Mata Atlântica, além dos serviços rotineiros de varrição, poda de árvores, corte de grama e conservação de canteiros.

Nas redes sociais, frequentadores do parque têm acompanhado as obras e levantado debates sobre o cuidado com os animais. Muitos usuários expressaram preocupação com a alimentação inadequada oferecida pelas pessoas, como o pão, que pode prejudicar a saúde dos patos e criar criadouros de pombos. Comentários sugerem a necessidade de fiscalização, aplicação de multas e a instalação de placas educativas para orientar o público sobre a proibição de jogar alimentos nos lagos.

Outros frequentadores reforçaram a importância de melhorias contínuas no ambiente dos animais, indicando que a ação da prefeitura é vista como necessária, mas que a conscientização da população também é fundamental. A integração entre a manutenção física do parque, a preservação da fauna e a educação ambiental emerge, portanto, como um desafio constante para a gestão municipal e para a própria comunidade que usa o Campo de São Bento





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