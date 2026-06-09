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Prefeitura de Niterói inicia limpeza dos lagos do Campo de São Bento

Cidade News

Prefeitura de Niterói inicia limpeza dos lagos do Campo de São Bento
Campo De São BentoNiteróiLimpeza De Lagos
📆6/9/2026 8:36 AM
📰JornalOGlobo
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Ação, que ocorre a cada três anos, prevê a limpeza dos três principais espelhos d'água do parque até o fim de julho, com transferência temporária de animais e remoção de resíduos do fundo. Outras melhorias also são realizadas no local.

A Prefeitura de Niterói , por meio da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos ( Seconser ), deu início à limpeza dos três lagos do Campo de São Bento, em Icaraí.

O serviço, realizado a cada três anos, começou pelo lago dos patos e deve se estender até o final de julho, abrangendo também o lago das carpas e o lago do chafariz, este último o maior e um dos cartões-postais do parque. A ação tem como principal objetivo manter a qualidade da água e garantir o bem-estar da fauna local, que inclui patos e peixes.

Para isso, durante o processo, os animais são transferidos temporariamente para outros corpos d'água do parque. Após o esvaziamento de cada lago, equipes removem os resíduos acumulados no fundo, como terra e outros materiais que se depositam naturalmente com o tempo, e então o local é reabastecido. O trabalho também permite uma verificação das condições do fundo e a identificação de eventuais reparos necessários.

A secretária Dayse Monassa, à frente da Seconser, destacou a importância da manutenção regular para preservar a saúde dos animais e a beleza natural da área, garantindo que a população continue a desfrutar do espaço. Ela ainda esclareceu que não há desperdício de água, pois a retirada dos lagos é direcionada para o canal da Ary Parreiras, seguindo seu curso natural até o mar.

A previsão de duração dos trabalhos é de cerca de três semanas para o lago dos patos, aproximadamente 20 dias para o lago das carpas e cerca de um mês para o lago do chafariz. A gestão municipal assegurou que o funcionamento do parque será mantido normalmente durante as intervenções, minimizando o impacto para os frequentadores. Paralelamente à limpeza dos lagos, as equipes da Seconser estão executando uma série de outras melhorias no Campo de São Bento.

Entre as ações estão a limpeza das caixas d'água, pintura de meio-fios, nivelamento de pisos, troca de bancos de concreto quebrados, pequenos reparos nos equipamentos da Academia da Terceira Idade e manutenção dos brinquedos adaptados para pessoas com deficiência, como a gangorra. Também foram realizados plantios, incluindo duas mudas de pau-brasil, espécie nativa da Mata Atlântica, além dos serviços rotineiros de varrição, poda de árvores, corte de grama e conservação de canteiros.

Nas redes sociais, frequentadores do parque têm acompanhado as obras e levantado debates sobre o cuidado com os animais. Muitos usuários expressaram preocupação com a alimentação inadequada oferecida pelas pessoas, como o pão, que pode prejudicar a saúde dos patos e criar criadouros de pombos. Comentários sugerem a necessidade de fiscalização, aplicação de multas e a instalação de placas educativas para orientar o público sobre a proibição de jogar alimentos nos lagos.

Outros frequentadores reforçaram a importância de melhorias contínuas no ambiente dos animais, indicando que a ação da prefeitura é vista como necessária, mas que a conscientização da população também é fundamental. A integração entre a manutenção física do parque, a preservação da fauna e a educação ambiental emerge, portanto, como um desafio constante para a gestão municipal e para a própria comunidade que usa o Campo de São Bento

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