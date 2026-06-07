Prefeitura de Mesquita Inicia Reconstrução da Ponte da Rua Delfina Borges com Melhorias para Pedestres

A Prefeitura de Mesquita começou a reconstrução da ponte da Rua Delfina Borges, que liga o município a Nova Iguaçu. A nova estrutura de concreto armado terá capacidade para mais de dez toneladas e passagens específicas para pedestres. A obra, com prazo de um mês e meio, faz parte de uma parceria com o Governo do Estado e contempla também a limpeza do Rio da Prata.

A Prefeitura de Mesquita deu início à obra de reconstrução da ponte da Rua Delfina Borges, uma via estratégica que conecta o município a Nova Iguaçu .

A intervenção, realizada em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, representa um investimento significativo na infraestrutura viária da região. A nova estrutura, que será construída em concreto armado e em formato de arco, foi projetada para suportar cargas de até dez toneladas, capacidade que permite a passagem de veículos pesados como caminhões e ônibus.

Uma das principais melhorias será a ampliação da largura da ponte e a criação de passagens exclusivas para pedestres em ambos os lados, equipadas com guarda-corpos para maior segurança. A construção da ponte sobre o Rio da Prata também contempla etapas técnicas como o içamento e posicionamento de vigas para a sustentação, a instalação das formas do tabuleiro para o lançamento do concreto e, posteriormente, a pavimentação.

A previsão da administração municipal é que a obra seja concluída em aproximadamente um mês e meio, com entrega prevista para meados de julho. O secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente e Serviços Públicos, Rholmer Louzada Junior, destacou a importância da via, que tem alto fluxo de trânsito e serve como uma das entradas principais de Mesquita e como opção de retorno para Nova Iguaçu, além de conectar-se à Via Dutra pelo bairro da Jacutinga.

A robustez da nova estrutura é fundamental para suportar o intenso movimento de veículos pesados que utilizam a estrada diariamente. Antes do início da reconstrução da ponte, o Rio da Prata passou por um completo processo de limpeza executado pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), por meio do programa Limpa Rio. A ação teve o objetivo de melhorar a vazão do curso d'água e reduzir os riscos de transbordamentos, especialmente em períodos de chuva intensa.

Paralelamente, a margem do rio foi alargada, medida que complementa a melhoria na drenagem. O subsecretário municipal adjunto de Serviços Públicos, Flávio Luís Gomes Carnaval, enfatizou que a nova ponte trará ganhos substanciais para a mobilidade e a fluidez do trânsito na região. A inclusão de espaços dedicados aos pedestres, com previsão de instalação de guarda-corpos, foi apontada como um diferencial que garantirá mais segurança e tranquilidade para quem atravessa a estrutura a pé.

A obra se insere em um conjunto de ações de revitalização da infraestrutura urbana de Mesquita, visando melhorar a qualidade de vida da população e o escoamento da produção econômica local. Além da ponte, a cidade tem promovido outras iniciativas, como a formatura do curso Mulheres Conectadas, que ofereceu qualificação digital básica em diferentes bairros por meio de uma unidade móvel de ensino. Tais programas refletem o esforço da gestão municipal em investir tanto em infraestrutura quanto em desenvolvimento social.

A conclusão da ponte da Rua Delfina Borges deve aliviar o tráfego em vias alternativas e proporcionar mais segurança para motoristas e pedestres, consolidando-se como um marco na modernização do sistema viário mesquitense





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