Prefeitura de Caxias inaugura novas áreas de lazer no 3º distrito

A Prefeitura de Duque de Caxias está inaugurando novas áreas de lazer no 3º distrito, que incluem praças com campo de futebol, playground, espaços de convivência e academia para a terceira idade. As praças serão iluminadas por LED e terão monitoramento por câmeras integradas ao sistema do SMART Duque.

Prefeitura de Caxias vai inaugurar novas áreas de lazer no 3º distrito . A Prefeitura de Duque de Caxias segue investindo na ampliação e na modernização dos quatro distritos do município.

Desta vez, os bairros Barro Branco e Vila Leopoldina serão contemplados com novas praças, projetadas para oferecer mais qualidade de vida para a população. Os novos espaços de lazer contarão com campo de futebol, playground com área inclusiva, espaços de convivência, academia para a terceira idade, pisos novos, áreas verdes com paisagismo, rampas de acessibilidade e melhorias em todo o entorno.

Além disso, as praças serão iluminadas por LED, garantindo mais segurança para os moradores. A praça da Vila Leopoldina será construída na Avenida General Rondon, enquanto a do Barro Branco ficará localizada na Avenida Pedro Álvares Cabral. Duque de Caxias vem ganhando novos espaços de lazer que transformam as áreas públicas em ambientes de convivência com muita diversão, integração social e prática de atividades físicas.

As novas praças também terão monitoramento por câmeras integradas ao sistema do SMART Duque, o que inclui tecnologia de reconhecimento facial e reforça a segurança dos moradores, uma marca do atual governo, que tem investido em segurança na cidade. A Prefeitura de Duque de Caxias está trabalhando para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, e as novas praças são mais um exemplo disso.

A prefeitura está investindo em infraestrutura e tecnologia para criar espaços seguros e agradáveis para a população. A inauguração das novas praças é um passo importante para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de Duque de Caxias. A Prefeitura de Duque de Caxias está comprometida em criar um ambiente saudável e agradável para a população, e as novas praças são mais um exemplo disso.

A prefeitura está trabalhando para criar um espaço público que seja seguro, agradável e acessível para todos





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