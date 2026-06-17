Prefeitura de Barra do Piraí reinaugura Creche Municipal Monteiro Lobato em nova sede

A Prefeitura de Barra do Piraí entregou a quarta creche em menos de um mês, reforçando o compromisso com a Educação Infantil. A Creche Municipal Monteiro Lobato agora funciona em espaço ampliado, com infraestrutura moderna e acessível, beneficiando crianças e famílias do município.

A Prefeitura de Barra do Piraí reinaugurou a Creche Municipal Monteiro Lobato em sua nova sede, localizada na Avenida Amaral Peixoto, no bairro Chácara Farani.

Esta é a quarta creche entregue pela administração municipal em menos de um mês, ampliando significativamente a oferta de vagas na Educação Infantil. A unidade, que atende crianças da rede municipal, passa a funcionar em um espaço mais amplo, confortável e seguro, pensado para promover o desenvolvimento integral dos alunos.

O novo local conta com salas de atividades pedagógicas, espaços de convivência, alimentação escolar, acompanhamento educacional e uma sala de recursos multifuncionais para crianças com necessidades especiais, garantindo inclusão e acolhimento. A diretora da creche, Maria José Caetano, emocionada, agradeceu à prefeita Katia Miki e ao secretário de Educação, Flávio Horta Júnior, destacando que as novas instalações permitirão oferecer mais conforto e acessibilidade às crianças.

Ela lembrou que a unidade funcionava provisoriamente no Centro, com espaço reduzido, e que a comunidade almeja seu retorno definitivo ao bairro Química. A prefeita Katia Miki enfatizou que, embora a nova sede seja uma importante conquista, o município já trabalha para construir uma unidade definitiva no bairro Química. O projeto está em fase de aprovação na Caixa Econômica Federal, com investimento de R$ 3,8 milhões captados junto ao Governo Federal.

A expectativa é emitir a ordem de início das obras nos próximos meses. O vereador Luiz Felipe Ludi, presidente da Comissão de Educação, parabenizou os profissionais e ressaltou a busca por espaços dignos para crianças e tranquilidade para as famílias. Já o secretário Flávio Horta Júnior destacou que a reinauguração integra um plano mais amplo de expansão da Educação Infantil e redução da fila de espera, resultado do trabalho conjunto entre a Secretaria e a gestão municipal.

Esta iniciativa reforça o compromisso da administração com a melhoria da qualidade do ensino e a garantia de direitos básicos à população infantil de Barra do Piraí





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Barra Do Piraí Creche Educação Infantil Monteiro Lobato Prefeitura

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Balcão disponibiliza mais de 400 vagas para empregos em São João da Barra | São João da BarraDo total, 113 são para o município e as demais para a região; há opções para vários níveis de escolaridade e áreas de atuação

Read more »

Novas imagens mostram queda de helicópteros após colisão no Recreio dos BandeirantesGravação foi feita por câmeras de monitoramento da Prefeitura do Rio ( Civitas)

Read more »

Katia Miki reúne lideranças para encontro com Eduardo Paes em Barra do Piraí | Barra do PiraiEvento reuniu vereadores, lideranças comunitárias e o deputado estadual André Corrêa

Read more »

Prefeitura de Piraí inaugura novo espaço de Educação Infantil no CIEP 158 e amplia oferta de vagas em creche | PiraiEstrutura conta com salas adaptadas para atendimento de até 80 alunos

Read more »