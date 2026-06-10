Prefeitura de Barra do Piraí realiza ação de educação ambiental no Horto Municipal

Alunos da Escola Municipal Dr. Gervásio Alves Pereira participaram do plantio de mais de mil mudas nativas da Mata Atlântica no Horto Municipal, como parte da Semana do Meio Ambiente.

A Prefeitura de Barra do Piraí realizou uma ação importante de educação ambiental no Horto Municipal , como parte da Semana do Meio Ambiente. Alunos da Escola Municipal Dr. Gervásio Alves Pereira participaram do plantio de mais de mil mudas nativas da Mata Atlântica , contribuindo para a recuperação de uma área verde e para a construção de uma consciência ambiental desde a infância.

A atividade foi promovida pela Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade, com apoio da Cedae. Além do plantio, os estudantes realizaram uma visita guiada pelo Horto Municipal, conhecendo de perto o trabalho desenvolvido no espaço e a importância das espécies nativas para a manutenção dos ecossistemas. O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, destacou o valor da iniciativa para a formação das novas gerações.

Já o secretário municipal do Ambiente e Sustentabilidade, Christopher Taranto, ressaltou o caráter histórico da ação e sua relação com o projeto de revitalização do Horto Municipal. A ação representa mais um passo no fortalecimento das políticas ambientais do município e na aproximação da população com as pautas ligadas à preservação do meio ambiente. Para os estudantes, a experiência também deixou aprendizados importantes.

A atividade faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente 2026, que prossegue nos próximos dias com ações de educação ambiental em diferentes pontos do município





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