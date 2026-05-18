Prefeitura de Barra do Piraí inaugura novo Centro Pop José Maurício Barbosa Júnior

A Prefeitura de Barra do Piraí inaugurou, na última sexta-feira (15), o novo Centro Pop José Maurício Barbosa Júnior, que agora funciona na Rua Franklin de Moraes, no Centro da cidade. O espaço representa um avanço importante na política de assistência social do município, oferecendo mais dignidade à população em situação de rua e melhores condições de trabalho para os profissionais da unidade.

O espaço representa um avanço importante na política de assistência social do município - Foto: Rayná AndrelinoA Prefeitura de Barra do Piraí inaugurou, na última sexta-feira (15), o novo Centro Pop José Maurício Barbosa Júnior, que agora funciona na Rua Franklin de Moraes, no Centro da cidade.

O espaço representa um avanço importante na política de assistência social do município, oferecendo mais dignidade à população em situação de rua e melhores condições de trabalho para os profissionais da unidade





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