Prefeitura da Petrobras prepara aumento preço gasolina seguindo alta petróleo, preserving market share

Magda Chambriard, the president of Petrobras, revealed that the state-owned energy company plans to increase the price of gasoline, considering the rise in oil prices and the need to maintain its market share in the Brazilian fuel market.

A presidente da Petrobras , Magda Chambriard, revelou que a estatal planeja aumento no preço da gasolina, motivado pela alta do petróleo e pela necessidade de preservar sua participação no mercado brasileiro de combustíveis.

A estatal já está conduzindo discussões sobre o reajuste, 고려할 때, ethanol's recente queda de preço no mercado doméstico. Melgarejo, o diretor financeiro da Petrobras, confirmou que a gasolina tem uma preocupação maior, mas também está sendo bem direcionado.

A diretora de Logística, Comercialização e Mercados, Angélica Lauriano, abordou o cenário de alta internacional do petróleo e destacou que o mercado brasileiro conta com múltiplos agentes e acompanhamento regulatório da ANP, enquanto a Petrobras mantém sua produção dentro dos limites operacionais e de segurança. O último reajuste da gasolina promovido pela Petrobras ocorreu em janeiro deste ano, quando o preço médio do litro nas refinarias caiu R$ 0,14, para R$ 2,57.

Já o diesel teve aumento de R$ 0,38 por litro em março, para R$ 3,65





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