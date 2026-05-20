Prefeito Rodrigo Neves visita Centro Cultural Cauby Peixoto e anuncia novas atividades gratuitas em Niterói

O prefeito Rodrigo Neves anunciou novas atividades gratuitas no Centro Cultural Cauby Peixoto, em Niterói, a partir de junho, como aulas de coral e cursos de teatro.

Niterói : equipamento no Fonseca já recebeu milhares de visitantes desde a inauguração, Lucas Benevides Niterói – O prefeito Rodrigo Neves, visitou nesta terça-feira (19) o Centro Cultura l Cauby Peixoto, no Fonseca, na Zona Norte da cidade.

Durante a visita, o prefeito percorreu as instalações do espaço acompanhado pela secretária das Culturas, Julia Pacheco, e anunciou novas atividades gratuitas que serão oferecidas no local a partir de junho, como aulas de coral e cursos de teatro. Mais informações sobre os cursos no perfil @smc.niteroi no Instagram.

"Estamos muito felizes em ver esse espaço cheio de vida e sendo ocupado pela população. O Centro Cultural Cauby Peixoto é um equipamento importante para democratizar o acesso à cultura na Zona Norte. Ele foi inaugurado em novembro e já recebeu milhares de visitantes. A partir de junho, vamos iniciar novas atividades gratuitas, como coral e teatro, ampliando ainda mais as opções culturais para os moradores da região", afirmou Rodrigo Neves.

O espaço funciona de terça a domingo, das 10h às 18h, com programação cultural variada, incluindo exposições, apresentações artísticas e eventos gratuitos. O casarão histórico passou por obras de restauração realizadas pela Prefeitura de Niterói para abrigar o novo centro cultural.

"Queremos que cada vez mais moradores da Zona Norte e de toda a cidade conheçam e ocupem esse espaço. O Centro Cultural Cauby Peixoto é um patrimônio restaurado e devolvido à população como um lugar de encontro, cultura e valorização da nossa história", destacou Julia Pacheco. A visita faz parte do programa Prefeitura Móvel, vai até sexta-feira (22), no Horto do Fonseca, com atendimento ao público das 9h às 17h.

Durante a semana, os moradores poderão acessar diversos serviços gratuitos como vacinação, aferição de pressão, emissão de segunda via de documentos e orientações e atendimentos realizados por diferentes secretarias municipais em um único espaço. Nos dois primeiros dias do programa, já foram realizados cerca de 700 atendimentos.

Prefeito Rodrigo Neves visita Centro Cultural Cauby Peixoto e anuncia novas atividades gratuitas, Niterói amplia vacinação contra gripe para toda população, Obra de modernização da Alameda São Boaventura começa no Fonseca, Evento gratuito acontece no dia 20 de maio, na PUD Santa Bárbara, e debate o tema"Mais mulheres, mais caminhos na ciência" Que pena! Ainda não é possivel realizar a entrega do jornal O Dia em seu endereço. Se preferir, você pode voltar e escolher nosso plano de acesso digital





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