Prefeito do Rio apresenta projeto da nova quadra da Paraíso do Tuiuti com investimento de R$ 14,7 milhões

Nova sede da escola de samba Paraíso do Tuiuti terá capacidade para 3 mil pessoas, teto retrátil e acessibilidade completa. Projeto foi divulgado pelo prefeito Eduardo Cavaliere em São Cristóvão.

O prefeito Eduardo Cavaliere apresentou o projeto da nova quadra da escola de samba Paraíso do Tuiuti, em São Cristóvão , Rio de Janeiro. O investimento de R$ 14,7 milhões garantirá um espaço com capacidade para 3 mil pessoas, teto retrátil, palco, loja, sala de troféus, cozinhas integradas a bares, salas para segmentos da escola e áreas de apoio ao público.

O térreo terá bilheteria, enfermaria, setores administrativos e espaço para ambulância. O segundo andar contará com 20 camarotes, camarote presidencial, varanda, palco da bateria, bares e áreas para segmentos da agremiação. A acessibilidade será garantida com rampas, banheiros adaptados e elevadores. A construção ocorrerá na Rua Carneiro Campos, 31, entre a Praça Argentina e as ruas São Januário e Coronel Cabrita, próximo ao Morro do Tuiuti.

O prefeito destacou a importância do carnaval como identidade, pertencimento e transformação social, além de sua força econômica. O secretário municipal de Infraestrutura, Wanderson Santos, ressaltou que o espaço atenderá atividades do samba e ações sociais da comunidade. O presidente da escola, Renato Thor, classificou o momento como histórico e expressou orgulho por tornar realidade um sonho antigo da comunidade





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