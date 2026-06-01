Prefeito de São Paulo defende empresária investigada por suspeitas de desvio de recursos

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, defendeu a empresária Karina Gama, responsável pelo Instituto Conhecer Brasil, que é investigada por suspeitas de desvio de recursos públicos de um contrato para instalação de redes de wi-fi em comunidades da capital.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), defendeu a empresária Karina Gama , responsável pelo Instituto Conhecer Brasil (ICB), que é investigada por suspeitas de desvio de recursos públicos de um contrato para instalação de redes de wi-fi em comunidades da capital.

Em entrevista a jornalistas, Nunes afirmou que considera Karina uma mulher 'decente' e 'trabalhadora' e sugeriu 'perseguição política' caso a investigação esteja relacionada à ligação dela com o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A contratação do ICB foi feita após um chamamento público que ficou aberto por 30 dias e não recebeu impugnações, questionamentos ou propostas de outras entidades.

O contrato previa a instalação de 5 mil pontos de wi-fi gratuito na periferia até junho de 2025, mas apenas 3.200 foram instalados. O prefeito afirmou que a Prefeitura de São Paulo não encontrou irregularidades no contrato firmado com a entidade e sustentou que os 3,2 mil pontos de internet previstos estão instalados e em funcionamento.

O deputado federal Bruno Lima (Podemos) afirmou que apoia a apuração de suspeitas de desvio de recursos do projeto de instalação de internet gratuita em comunidades da capital para a produção de um filme





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