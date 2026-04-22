O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, quebrou a tradição e recusou o convite para a Gala Met, gerando polêmica e expondo tensões entre o mundo da moda, a política e a crescente insatisfação com a influência de bilionários como Jeff Bezos.

A ousadia de dizer não a Anna Wintour é rara, e Zohran Mamdani , o prefeito de Nova York , demonstra essa coragem. O socialista e muçulmano recusou o convite para a Gala Met , agendada para o dia 4 de maio, quebrando uma tradição histórica de participação dos prefeitos da cidade.

Essa decisão representa um dos maiores desprezos públicos à figura mais poderosa do mundo da moda, Anna Wintour, e levanta questões importantes sobre prioridades e valores na esfera pública. Mamdani justificou sua ausência com o compromisso de focar em tornar Nova York, uma das cidades mais caras dos Estados Unidos, mais acessível para seus cidadãos, encerrando o assunto sem maiores detalhes. A recusa do prefeito vai além de uma simples ausência em um evento social.

Relatos indicam que Mamdani considera a Gala Met distante de seus interesses, especialmente no contexto de seu plano para aumentar os impostos sobre os milionários – a maioria dos convidados do evento organizado pela Vogue. A insatisfação não é exclusiva do prefeito. A cidade de Nova York está repleta de cartazes de protesto contra a participação de Jeff Bezos e Lauren Sánchez, os principais patrocinadores e anfitriões de honra da Gala Met.

As mensagens nos cartazes denunciam o apoio de Bezos ao ICE (Imigração e Controle de Fronteiras), as condições de trabalho na Amazon e a exploração laboral, evidenciando a crescente polarização em torno do evento. O que deveria ser uma celebração filantrópica, com o objetivo de arrecadar fundos para o Anna Wintour Costume Institute do Museu Metropolitano de Arte, transformou-se em um palco de debates políticos e sociais acalorados.

A Gala Met, tradicionalmente um evento de prestígio e influência, agora enfrenta um escrutínio intenso. Anna Wintour, figura central do Partido Democrata, conhecida por impulsionar carreiras como a de Michelle Obama e aconselhar Hillary Clinton, encontra-se no centro das críticas. Sua aproximação com o casal Bezos, que pode estar interessado em adquirir a Condé Nast, empresa proprietária da Vogue, gerou descontentamento no setor progressista dos Estados Unidos.

A escolha de Lauren Sánchez para a capa da Vogue em junho de 2025, vestida de noiva, causou indignação entre as leitoras da revista, que questionaram a adequação de uma figura associada a controvérsias sociais e estéticas aos padrões da publicação. Apesar da crise de imagem, Wintour manteve a relação com o casal, convidando-os para eventos de destaque na Semana de Moda de Paris e tornando-os protagonistas da Gala Met 2026.

Essa aliança, com potenciais implicações econômicas e estratégicas, levanta preocupações sobre o futuro da Vogue, especialmente considerando os impactos negativos da aquisição do The Washington Post por Jeff Bezos – demissões em massa, crise financeira e mudança na linha editorial. Anna Wintour enfrenta um dilema crucial: definir seu posicionamento em meio a essa complexa teia de interesses e valores





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