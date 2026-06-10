Prefeito de Nova York aposta em título do Marrocos e eliminação precoce do Brasil na Copa de 2026

Zohran Mamdani, prefeito de Nova York e fã de futebol, surpreende ao prever vitória do Marrocos e eliminação do Brasil nas oitavas de final, além de criticar política migratória de Trump.

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani , conhecido por sua paixão por futebol e por ser torcedor do Arsenal, causou surpresa ao revelar suas previsões para a Copa do Mundo de 2026 em entrevista ao jornal inglês The Guardian.

Nascido em Uganda e imigrante nos Estados Unidos desde os sete anos, Mamdani aposta em um título inédito para Marrocos e na eliminação precoce do Brasil ainda na segunda fase. O político, que é um dos principais opositores de Donald Trump, também aproveitou para criticar a política migratória do governo americano, afirmando que o futebol não existiria sem imigrantes e que a repressão do ICE ameaça a presença de torcedores estrangeiros nos estádios.

Em sua simulação dos resultados da Copa, Mamdani previu que Marrocos venceria a França na final, guiado pelo coração e pela sua origem africana. Na primeira fase, ele classificou Marrocos como líder do Grupo C, com o Brasil em segundo lugar. No confronto das oitavas de final, o prefeito nova-iorquino surpreendeu ao afirmar que o Brasil seria eliminado pelo Japão, apesar de declarar seu amor pela seleção brasileira.

Além disso, Mamdani apostou que a Argentina de Lionel Messi seria derrotada pela Colômbia nas quartas de final, e que os Estados Unidos alcançariam as quartas, igualando seu melhor desempenho histórico. Mamdani tem se envolvido ativamente no clima da Copa, costurando um acordo com a Fifa para sortear ingressos a preços populares de 50 dólares para jogos no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Ele mesmo começou a entregar os ingressos nesta semana, divulgando a ação em suas redes sociais.

Em vídeos recentes, o prefeito deu boas-vindas a torcedores estrangeiros e criticou a repressão federal contra imigrantes, afirmando que não permitirá que o ICE espalhe medo na comunidade. Com sua postura firme contra as políticas de Trump, Mamdani reforça a importância dos imigrantes no futebol e na sociedade americana, especialmente durante um evento que reúne o mundo inteiro





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Do Mundo 2026 Zohran Mamdani Marrocos Brasil Previsões

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Atacante do Marrocos tem lesão confirmada antes de estreia com o BrasilO ponta-esquerda Abdessamad Ezzalzouli, do Real Bétis, precisou ser substituído no intervalo do amistoso entre Marrocos e Noruega

Read more »

Marrocos confirma lesão em atacante e terá desfalque contra o Brasil na estreia na Copa |Abde Ezzalzouli sofreu uma entorse no ligamento colateral do joelho direito

Read more »

Nova Zelândia x MarrocosÚltimas notícias, estatísticas e comentários em tempo real do Amistosos Femininos 2026 entre Nova Zelândia x Marrocos | LANCE!

Read more »

Ibañez e Paquetá podem ser titulares na estreia do Brasil na Copa contra MarrocosZagueiro brinca sobre sigilo da função e destaca preparação para estreia; Seleção enfrenta Marrocos neste sábado no MetLife Stadium.

Read more »