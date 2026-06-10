Prefeito de Búzios anuncia reforma de praças, propõe SOS Saúde Mental e deixa porta aberta para ex-secretário

Alexandre Martins intensifica vistorias em praças, anuncia programa de atendimento psicológico 24 horas e sinaliza reconciliação com Luiz Romano após foto polêmica.

Nas últimas três semanas, o prefeito de Búzios , Alexandre Martins (REP), intensificou as vistorias pelas praças e quadras da cidade, divulgando uma série de vídeos nas redes sociais para mostrar o andamento das obras.

Segundo ele, todas as nove praças do município passarão por reformas completas, incluindo a substituição dos termos sintéticos que estão desgastados. O prefeito destacou que essas ações não são recentes e já vinham sendo planejadas há mais tempo, antes mesmo de qualquer crítica da oposição. Ele reforçou que o foco principal da gestão segue sendo o calçamento de ruas em toda a cidade, um compromisso assumido desde o início do mandato.

Além das praças, a administração municipal também está investindo na recuperação de quadras esportivas e áreas de lazer, com o objetivo de oferecer espaços de qualidade para a população. As vistorias têm sido realizadas em diferentes bairros, como no Centro, na Rasa e em Manguinhos, onde os moradores já relataram melhorias significativas. A previsão é que todas as reformas sejam concluídas até o final do ano, dependendo das condições climáticas e da disponibilidade de recursos.

O prefeito afirmou que a transparência nas ações é fundamental e que os vídeos nas redes sociais servem para prestar contas à população. Na área da saúde, Alexandre Martins também anunciou uma proposta inovadora: a criação do programa SOS Saúde Mental de Búzios. A iniciativa surgiu após um caso recente de suicídio no município, que chocou a comunidade e evidenciou a necessidade de um atendimento mais especializado.

O prefeito demonstrou preocupação com o aumento de casos de depressão entre jovens e adultos, e destacou que a saúde mental é uma prioridade da gestão. O programa prevê um serviço de atendimento 24 horas, voltado para escuta e acolhimento, com profissionais capacitados para lidar com crises emocionais. A ideia é oferecer suporte imediato para evitar situações mais graves, como tentativas de suicídio, e encaminhar os pacientes para tratamento contínuo.

O SOS Saúde Mental funcionará em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e contará com uma equipe multidisciplinar, incluindo psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais. O prefeito ressaltou que a proposta ainda está em fase de elaboração, mas que deve ser implementada nos próximos meses, com investimentos específicos na área. A medida já recebeu apoio de vereadores e de entidades locais, que veem na iniciativa uma forma de combater o estigma em torno da saúde mental.

Outro assunto que movimentou o cenário político de Búzios foi o registro de uma foto entre o prefeito e o ex-secretário de Cultura, Luiz Romano. A imagem circulou nas redes sociais e gerou especulações sobre uma possível reconciliação após a saída de Romano do governo. Questionado sobre o assunto, Alexandre Martins foi direto: disse que não houve briga e que a saída do ex-secretário ocorreu de forma tranquila e amigável.

Ele explicou que Romano esteve no município para tratar da organização da Festa do Divino, marcada para acontecer entre os dias 2 e 5 de julho, um evento tradicional que terá apoio integral da prefeitura. O prefeito ainda deixou em aberto a possibilidade de retorno de Luiz Romano ao governo, afirmando: "Se quiser voltar, será bem-vindo a qualquer momento". Essa declaração foi vista como um gesto de boa vontade e pode indicar uma reaproximação política.

A Festa do Divino é um dos eventos mais importantes da cidade, e a participação do ex-secretário na organização demonstra que as relações profissionais permanecem cordiais. O prefeito aproveitou para convidar a população a participar das festividades, que incluirão apresentações culturais, barracas de comidas típicas e shows musicais. A gestão municipal espera que o evento movimente o turismo e a economia local, além de fortalecer a identidade cultural de Búzios





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