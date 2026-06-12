Preços e modelos de chuteiras dos craques da Copa do Mundo 2026

Saiba quais são as chuteiras preferidas pelos principais jogadores da Copa do Mundo 2026 e conheça os preços praticados no Brasil, desde as edições top de linha até as opções mais acessíveis.

Os jogadores que vão disputar a Copa do Mundo de 2026 já definiram seus modelos preferidos de chuteiras, e os fãs que desejam replicar o look completo dos craques enfrentam uma realidade de preços elevados.

Para ter as mesmas chuteiras que ídolos como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, é necessário preparar o bolso, já que os modelos top de linha podem ultrapassar R$ 2.500. Há opções mais acessíveis, como a New Balance Furon Team Fg V8, usada por Yan Diomande, da Costa do Marfim, que custava cerca de R$ 600 em consultas realizadas em junho.

Além dos modelos padrão, alguns atletas contam com edições especiais e exclusivas, como a Puma Ultra 6 Match Kidsuper x Christian Pulisic, que ainda não chegou ao Brasil, e a Skechers SKX_2 Elite, de Harry Kane, só disponível no país a partir do próximo mês. O Guia de Compras compilou uma seleção das chuteiras mais cobiçadas por grandes nomes desta Copa, incluindo alguns brasileiros, organizadas pelas principais marcas: Adidas, Mizuno, New Balance, Nike, Puma e Skechers.

A Adidas destaca a F50 Elite, associada a Lionel Messi, e a Predator Elite, modelos que já podem ser encontrados em varejistas como a Centauro. A Mizuno aposta nos modelos Alpha II Japan e Alpha III Japan, usados por jogadores como João Félix, de Portugal, também disponíveis em lojas como Centauro e Renner. A New Balance apresenta a Furon Team Fg V8, uma opção mais em conta, e a Tekela "Pure Ambition", com foco em desempenho.

Ambas são comercializadas pela Centauro e Lojas Renner. A Nike, patrocinadora de craques como Cristiano Ronaldo e Erling Haaland, oferece a Mercurial Vapor 17 Elite, a Zoom Mercurial Superfly 11 Elite e a Phantom 6 Elite Low, todas disponíveis no site da própria Nike e na Centauro. A Puma, que veste atletas como Memphis Depay, tem a Future 9 Ultimate e a Ultra 6 Ultimate, vendidas em seu site e na Centauro.

Por fim, a Skechers, que entra no cenário de chuteiras profissional com Harry Kane, lança a Razor 1.5 Elite FG, inicialmente disponível na Centauro. A reportagem foi produzida com independência editorial e receita pode ser gerada através de links de compra, sem que a Globo controle a experiência de compra ou tenha responsabilidade sobre produtos e processos de venda





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