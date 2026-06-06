Preços dos combustíveis podem continuar elevados por mais tempo, diz CEO da Latam

O acordo alcançado no Oriente Médio pode não ser suficiente para reduzir os preços dos combustíveis, segundo o CEO da Latam. A empresa afirma que os preços continuarão elevados por mais tempo, apesar da tentativa de estabilização do mercado. Além disso, o governo do Acre vai acionar a Justiça contra uma construtora após a queda de uma ponte, e trabalhadores do estádio SoFi Stadium em Los Angeles exigiram proteção para suas informações pessoais não serem confiscadas pelas autoridades de imigração dos EUA.

O acordo alcançado hoje no Oriente Médio pode não ser suficiente para reduzir os preços dos combustíveis , segundo o CEO da Latam. A empresa afirma que os preços continuarão elevados por mais tempo, apesar da tentativa de estabilização do mercado.

No Brasil, o governo do Acre anunciou que vai acionar a Justiça contra uma construtora após a queda de uma ponte. Além disso, um atacante do Iraque foi interrogado por horas no aeroporto de Chicago, segundo uma fonte. Em outro assunto, trabalhadores do estádio SoFi Stadium em Los Angeles exigiram não apenas salários mais altos, mas também proteção para suas informações pessoais não serem confiscadas pelas autoridades de imigração dos EUA.

A indústria aérea brasileira também está enfrentando dificuldades, com uma queda de 9,9% nas rotas operadas em 6 anos, de acordo com a Iata. Com a disparada dos preços dos combustíveis, o setor prevê um novo revés. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, também esteve no centro das atenções, ao considerar um pedido de suspeição





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