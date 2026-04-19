Preços do Petróleo: Um Retorno Lento e Incerto aos Níveis Pré-Guerra no Oriente Médio

Análise detalhada dos desafios logísticos e geopolíticos que impedem o retorno dos preços do petróleo aos níveis anteriores ao conflito no Oriente Médio, mesmo com a possibilidade de reabertura do Estreito de Ormuz.

A guerra no Oriente Médio avança em um cenário de desfecho incerto, com negociações em andamento sobre a reabertura do Estreito de Ormuz. Para muitos consumidores que abasteceram seus veículos no último mês, a questão premente é quando os preços dos combustíveis retornarão aos patamares anteriores ao conflito. A resposta, segundo especialistas, é que isso não ocorrerá tão cedo, provavelmente nem ainda este ano, e talvez nunca voltem aos níveis de antes da guerra. Diversos fatores precisam ser resolvidos, e a conquista de uma paz duradoura com um país que tem sido alvo de bombardeios por semanas é apenas o ponto de partida. Joe Brusuelas, economista-chefe da RSM US, declarou à CNN Internacional: Não esperem um retorno aos preços de antes da guerra.

Se o estreito for reaberto, um complexo desafio logístico se apresentará, desdobrando-se em quatro etapas cruciais. O primeiro passo envolve a liberação dos gargalos no estreito. Essa tarefa demandará tempo considerável, pois o deslocamento de petroleiros é comparativamente lento. Estima-se que cerca de 128 navios-tanque, transportando aproximadamente 160 milhões de barris de petróleo, estejam retidos no local, segundo dados da Capital Economics. A remoção desses navios abrirá caminho para que embarcações vazias possam entrar, carregar e retornar. Victoria Grabenwöger, analista sênior de petróleo da Kpler, prevê que a normalização total do tráfego de petroleiros pode levar até três meses.

A segunda etapa consiste na redução dos estoques de petróleo. Navios vazios priorizarão a retirada de petróleo de armazéns que foram preenchidos devido à falta de outras opções de estocagem. Felizmente, as refinarias adotaram uma abordagem pragmática em relação ao armazenamento, evitando o preenchimento total de seus estoques, o que deverá agilizar a retomada das operações. No entanto, níveis de estoque ainda acima do normal retardarão o retorno da produção de petróleo à sua capacidade máxima.

A terceira fase é o reinício da produção. Os poços de petróleo no Oriente Médio foram em grande parte desativados durante o conflito. A retomada da produção não é um processo simples de ligar e desligar; trata-se de um desafio de engenharia complexo que exige conhecimento de física avançada e um esforço considerável, podendo se estender por várias semanas. A reativação da produção precisará ser gradual para evitar o colapso dos reservatórios de petróleo bruto, o que implicaria em novas perfurações e reparos substanciais. O reequilíbrio da água e do gás injetados nos poços é uma tarefa intrincada. Dada a proximidade e a grande dimensão dos poços na região, a retomada da produção exigirá uma coordenação significativa entre empresas e países para manter a consistência da pressão da água e do gás em múltiplos poços.

Finalmente, a quarta etapa é a realização de reparos. Diversas refinarias, unidades de produção de gás natural e algumas instalações de extração de petróleo sofreram danos durante a guerra. Algumas companhias petrolíferas indicam que os reparos nas infraestruturas críticas danificadas podem levar anos para serem concluídos. A produção interrompida é substancial: estima-se que 12 milhões de barris diários de petróleo bruto e 3 milhões de barris de produtos petrolíferos refinados foram afetados em todo o Oriente Médio, com foco principal na Arábia Saudita e no Iraque, de acordo com a Kpler. Recuperar essa capacidade não será uma tarefa simples.

As grandes questões que pairam no ar assumem que a guerra tenha chegado ao fim e que não haverá mais interrupções no Estreito de Ormuz. E todos sabemos as consequências de tais suposições. As últimas semanas foram marcadas por diversas promessas de paz não concretizadas, levando os investidores a manterem os preços do petróleo em patamares elevados. O ceticismo persiste: apesar de uma queda de mais de 8% no preço do petróleo na sexta-feira, 17 de novembro, o Brent permaneceu acima de US$ 90, um valor cerca de US$ 20 superior ao registrado antes do início do conflito. Os investidores continuarão acompanhando atentamente os desdobramentos nas próximas semanas e meses para avaliar a real disposição do Irã em renunciar ao controle do estreito, que tem sido sua principal ferramenta de influência econômica sobre os Estados Unidos. Caso positivo, o Irã deixará de cobrar tarifas pela passagem de navios? O governo norte-americano suspenderá o bloqueio ao petróleo iraniano ou cederá à demanda do Irã pela sua suspensão como condição para a paz? Além disso, as companhias de navegação precisam sentir segurança para utilizar a rota. As seguradoras elevaram seus preços em milhares de pontos percentuais e podem relutar em oferecer cobertura acessível enquanto a situação permanecer volátil. A Lloyd's de Londres recusou-se a comentar. O Irã chegou a ameaçar minar o estreito e, na sexta-feira, determinou que os navios seguissem uma rota designada, e apenas com permissão de passagem. Há a possibilidade de os navios não estarem dispostos a arriscar. O vídeo anexo (https://www.youtube.com/watch?v=8RQdjqlFa1a) oferece mais informações sobre o tema





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