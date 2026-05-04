Preços do petróleo caem após anúncio dos EUA, mas permanecem acima de US$ 100 por barril

Os preços do petróleo iniciaram a semana em queda após o anúncio dos EUA sobre a liberação de navios no Estreito de Ormuz, mas permaneceram acima de US$ 100 por barril devido à falta de acordo de paz entre os EUA e o Irã. A OPEP+ aumentou as metas de produção, mas a guerra no Irã continua a afetar o abastecimento.

Os preços do petróleo iniciaram a semana em queda após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a liberação de navios retidos no Estreito de Ormuz.

No entanto, a falta de um acordo de paz entre os EUA e o Irã manteve os valores acima da marca de US$ 100 por barril. Os futuros do petróleo Brent recuaram 64 centavos, equivalente a 0,59%, cotados a US$ 107,53 por barril às 23h08 GMT, após um fechamento negativo de US$ 2,23 na sexta-feira.

Já o WTI (West Texas Intermediate) dos EUA registrou uma queda de 84 centavos, ou 0,82%, negociado a US$ 101,10 por barril, após uma perda de US$ 3,13 na última sessão. Em uma postagem no Truth Social, Trump afirmou que os EUA conduziriam os navios com segurança para fora das vias navegáveis restritas, permitindo que prosseguissem com seus negócios de forma livre e eficaz.

A declaração ocorreu em meio a tensões crescentes na região, com o tráfego no Estreito de Ormuz ainda limitado e sem perspectivas de um acordo de paz entre os dois países. As negociações entre os EUA e o Irã continuaram ao longo do fim de semana, com ambos os lados avaliando as respostas uns dos outros. Analistas do ANZ destacaram que as negociações estão paralisadas, pois nenhuma das partes está dispostas a ceder em relação às suas linhas vermelhas.

Trump priorizou o acordo nuclear com Teerã, enquanto o Irã propôs adiar as discussões nucleares até o fim da guerra e a suspensão dos bloqueios ao transporte marítimo no Golfo. No sábado, a OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados) anunciou um aumento nas metas de produção de petróleo em 188 mil barris por dia para junho, o terceiro aumento mensal consecutivo.

O volume é o mesmo acordado para maio, excluindo a cota dos Emirados Árabes Unidos, que deixaram a OPEP em 1º de maio. Contudo, o aumento permanecerá em grande parte no papel enquanto a guerra no Irã continuar a interromper o abastecimento de petróleo do Golfo através do Estreito de Ormuz. A situação no Oriente Médio segue tensa, com os preços do petróleo mantendo-se elevados devido à incerteza geopolítica e às interrupções no fornecimento.

A OPEP+ tem buscado equilibrar a oferta e a demanda, mas a instabilidade na região continua a impactar o mercado global de petróleo





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