Preços de alimentos e não alimentícios registraram alta em maio, diz IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os índices de preços de alimentos e não alimentícios em maio. Os dados mostram que os preços de alimentos avançaram 1,33% em maio, após alta de 1,37% em abril, enquanto os produtos não alimentícios registraram aumento de 0,43% em maio, após 0,63% em abril.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) informou que os preços de alimentos avançaram 1,33% em maio, após alta de 1,37% em abril. Já os produtos não alimentícios registraram aumento de 0,43% em maio, após 0,63% em abril.

O índice nacional de preços ao consumidor (INPC) subiu 3,36% em 2026, até maio. Os índices regionais também foram divulgados, com a maior variação ocorrendo em Campo Grande (1,49%), influenciada pela alta da energia elétrica residencial (13,30%) e das carnes (2,61%). Já a menor variação ocorreu em Vitória (0,34%), por causa do recuo da camisa/camiseta masculina (-3,28%) e de automóvel usado (-2,04%).

Além disso, os investidores poderão negociar as ações movimentadas na oferta a partir da segunda-feira (15), com a liquidação física e financeira da transação agendada para o dia seguinte, 16 de junho. O plano tem como principal objetivo equacionar as necessidades de liquidez da empresa no curto e médio prazo e estabelecer uma estrutura de capital sustentável no longo prazo.

O dólar sofreu forte recuo ontem, com a sinalização de Trump de que guerra contra o Irã pode estar chegando ao fim. Ainda que o índice de inflação oficial de maio tenha vindo acima da mediana das projeções do mercado, a composição veio melhor do que os agentes projetavam





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