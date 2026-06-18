Preços da gasolina caem nos EUA após acordo entre EUA e Irã; mercados europeus oscilam e cena política brasileiraMovimenta

Preços da gasolina nos EUA recuam após acordo para reabertura do Estreito de Ormuz. Mercados europeus fecham mistos e cenário político brasileiro tem pré-candidato e privatização. Confira os detalhes.

Os preços da gasolina nos Estados Unidos registraram uma queda significativa durante a noite, após o presidente Donald Trump anunciar um acordo com o Irã que prevê a reabertura imediata do Estreito de Ormuz.

Pela primeira vez desde março, o custo médio por galão de gasolina comum ficou abaixo de um determinado patamar, refletindo o recuo de 15% no preço do petróleo bruto americano neste mês. Embora as variações de preços ainda sejam consideráveis em todo o país, com a Califórnia mantendo valores mais altos, a tendência geral aponta para uma desaceleração nos custos dos combustíveis.

O acordo entre os Estados Unidos e o Irã estabelece o fim permanente das hostilidades e inicia um período de 60 dias de negociações para um acordo definitivo sobre o programa nuclear iraniano. Em troca, o Irã concordou em diluir seu estoque de urânio altamente enriquecido e suspender sanções apoiadas pelos EUA.

Apesar do otimismo inicial, analistas alertam que levará semanas ou meses para que o petróleo volte a fluir normalmente pelo Estreito de Ormuz, que antes da crise transportava um quinto do petróleo bruto mundial. Centenas de navios retidos no Golfo Pérsico precisarão de tempo para sair, e os produtores do Golfo que reduziram a produção também deverão retomar gradualmente a extração.

Além disso, refinarias normalmente adquirem petróleo com antecedência de um mês ou mais, o que significa que mesmo com a queda nos preços internacionais, os consumidores não feelirão imediatamente o impacto nos postos. As interrupções no Estreito afetaram não apenas o petróleo, mas também cadeias globais de fertilizantes, alimentos e até calçados, elevando custos que podem persistir.

Em outro front, o vice-presidente Vance confirmou que o prazo de 60 dias do acordo com o Irã começa nesta quinta-feira, e destacou que Israel deverá respeitar o processo de paz, considerando inaceitáveis ataques em Beirute que causem vítimas civis. Autoridades israelenses, por sua vez, criticaram o memorando, afirmando que ele ignora preocupações com os programas nuclear e de mísseis balísticos do Irã e restringirá operações contra o Hezbollah.

Nos mercados europeus, o índice Stoxx 600 fechou em queda de 0,35%, o FTSE 100 de Londres perdeu 1,04%, enquanto o DAX de Frankfurt teve alta de 0,37% e o CAC 40 de Paris subiu 0,44%. No cenário doméstico, o pré-candidato do PL retomou ações defendidas pelo bolsonarismo e tentou associar o ex-presidente Lula à imagem de conivente com a criminalidade.

Também foi noticiada a privatização do CredCesta, operação de cartão consignado que pertencia à Empresa Baiana de Alimentos (Ebal), controlada pelo governo da Bahia na gestão de Jaques Wagner. Durante o período de silêncio após a reunião do Copom, o presidente do Banco Central destacou que a cooperação entre instituições pode ser relevante para o sistema de informações de crédito.

Por fim, a presidente da estatal petrolífera mencionou que a produção de fertilizantes, segmento que a empresa passou a considerar, não é uma operação cara, mas sofria de má gestão anterior





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