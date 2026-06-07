Preço do petróleo dispara após ataques iranianos a Israel e ameaça a cessar-fogo

O preço do petróleo Brent subiu 3,6%, atingindo US$ 96,47 por barril, após o Irã atacar Israel em resposta às ações israelenses no Líbano. O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu que o Irã retorne às negociações e criticou Israel. A instabilidade no Oriente Médio ameaça o fornecimento global de petróleo e complica as negociações de paz.

O preço do petróleo Brent, referência internacional, subiu 3,6% nesta segunda-feira, alcançando US$ 96,47 por barril, após o Irã lançar ataques com mísseis e drones contra Israel .

A ofensiva iraniana foi uma resposta direta às operações militares israelenses no Líbano, que vinham se intensificando nas últimas semanas. O ataque elevou a tensão no Oriente Médio, uma região crucial para o fornecimento global de energia, e colocou em risco o frágil cessar-fogo que estava sendo negociado entre as partes envolvidas. O West Texas Intermediate (WTI), referência do mercado americano, também se aproximou dos US$ 94 por barril, refletindo o temor de uma interrupção prolongada no fluxo de petróleo.

As Forças Armadas de Israel afirmaram ter interceptado todos os mísseis disparados, sem relatos de vítimas ou danos significativos. Um assessor militar iraniano declarou à agência semioficial Iranian Students' News Agency que os ataques foram um aviso para que Israel cesse suas ações hostis no Líbano. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que o Irã retorne à mesa de negociações e criticou duramente os bombardeios israelenses em Beirute realizados no domingo.

Em declaração ao site Axios, Trump afirmou que pressionará o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para evitar uma retaliação que possa agravar ainda mais o conflito. O Comando Central dos EUA também informou ter derrubado dois drones iranianos que ameaçavam o tráfego marítimo internacional no Estreito de Ormuz, após o lançamento de seis mísseis balísticos contra o Bahrein e o Kuwait na sexta-feira. A escalada das hostilidades ameaça desestabilizar uma trégua já frágil e complica as negociações para encerrar o conflito.

A guerra levou ao quase fechamento do estratégico Estreito de Ormuz, interrompendo o fornecimento de petróleo, combustíveis e gás natural para consumidores em todo o mundo. Mesmo que um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã seja firmado, diversos obstáculos ainda impedirão a retomada normal do fluxo de petróleo, incluindo a remoção de minas no estreito, a reativação de campos petrolíferos interrompidos - processo que pode levar meses - e os reparos necessários na infraestrutura energética danificada por ataques com drones e mísseis.

O Irã exigiu uma trégua paralela entre Israel e o Líbano antes de qualquer acordo, e um assessor do líder supremo, aiatolá Mojtaba Khamenei, afirmou à CNN que a bola está no campo de Trump. A instabilidade no Oriente Médio continua a pressionar os preços do petróleo e a gerar incertezas nos mercados globais





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Petróleo Irã Israel Oriente Médio Cessar-Fogo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ofensiva de Israel contra o Líbano vira obstáculo para o acordo de paz no IrãTrump se mexe para demover o aliado Netanyahu do plano inicial

Read more »

Israel ameaça intensificar ataques no Líbano após disparo de mísseis do IrãPorta-voz afirmou que Exército está preparado para a possibilidade de novos ataques

Read more »

Síria e Iraque fecham espaço aéreo após ataque dedo Irã contra IsraelMedida ocorre após lançamento de mísseis balísticos e temor de escalada no Oriente Médio; espaço aéreo iraquiano ficará fechado pelas próximas 72 horas e da Síria por 12 horas

Read more »

Irã afirma ter atingido base aérea no norte de IsraelForças israelenses não confirmam que base tenha sido atingida

Read more »