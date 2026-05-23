Pre-candidatos defendem agenda de reformas e criticam atual cenário político

Em evento em São Paulo, Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Aldo Rebelo (DC) discutiram a necessidade de combatir a corrupção, a violência e a polarização, bem como apresentar alternativas para o Brasil serem competitivos no cenário internacional.

Renan Santos, Ronaldo Caiado e Aldo Rebelo (à direita) — Foto: Reprodução Pré-candidatos da direita à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC) defenderam em fórum no litoral de São Paulo, neste sábado (23), uma agenda de reformas econômicas e criticaram o atual cenário político do país, com ênfase na necessidade de superar a polarização e reorganizar a relação entre Executivo, Congresso e Judiciário.

O evento foi no Guarujá (SP) e reuniu empresários do setor público e privado. Caiado participou da agenda por vídeo. Em um vídeo apresentado durante o evento, Caiado lamentou não estar presente devido às condições do tempo necessárias para conseguir pousar no litoral paulista.

Ele destacou a importância de saber exatamente o que um pré-candidato tem para mostrar para o Brasil, destacando que a maneira de impedir que o PT volte ao poder 'é fazer um governo de entregas com aprovação popular'. Caiado criticou os últimos dois governos que comandaram o Brasil e ressaltou a necessidade de superar a polarização. Renan criticou os últimos dois governos que comandaram o Brasil e ressaltou a necessidade de superar a polarização.

Ele disse que o país tem que ser uma das cinco maiores nações do mundo em 30 anos, começando pela área da despesa para 'dar um choque de credibilidade nas contas públicas'. Aldo Rebelo afirmou que o problema do país não é de capital e investimento, mas de 'interdição institucional'. De acordo com ele, a reforma do Judiciário tem que começar com uma emenda à Constituição Federal, que 'tem que ser apresentada no primeiro dia do governo'. VÍDEOS: * g1 em 1 minuto Santos Qua:4





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