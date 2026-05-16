Pré-aviso de tempestades no Paraná: a respeito dos avisos e o que fazer quando recebê-los, em 2023

Alerta do Inmet por tempestades no Paraná, data, cidades com alerta, informações sobre o risco e como se proteger.
Alertas da Defesa Civil do Paraná: o que significam e o que fazer quando recebê-los Parte do Paraná está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o perigo de tempestades no final de semana.
O alerta é válido a partir da 0h deste sábado (16) e válido até às 23h59 de domingo (17). O Inmet alerta sobre a possibilidade de chuva intensa, granizo e tempestades com ventos de até 100 km/h em 310 cidades da faixa central e na faixa norte do estado. Confira a lista completa de cidades que podem ser afetadas abaixo. O instituto aponta o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. O Inmet recomenda também que não se estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, pois elas podem cair. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Mais informações podem ser encontradas com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193
