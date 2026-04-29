Prazo para Regularizar Título de Eleitor se Encerra em 6 de Maio

Eleitores com pendências na Justiça Eleitoral devem se apressar para emitir o título, regularizar a situação cadastral, cadastrar a biometria ou transferir o domicílio eleitoral até o dia 6 de maio. O TSE ampliou o atendimento e oferece serviços online e presenciais.

A proximidade das eleições gerais de outubro exige atenção redobrada dos eleitores brasileiros que ainda não regularizaram sua situação com a Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) estabeleceu o dia 6 de maio como data limite para a realização de serviços essenciais como emissão do título de eleitor , regularização de pendências cadastrais, inclusão da biometria e transferência de domicílio eleitoral.

Essa data se aproxima rapidamente, e a urgência é fundamental para garantir o direito ao voto e evitar contratempos no dia da eleição. Os serviços podem ser acessados de duas formas principais: através da plataforma de Autoatendimento Eleitoral, disponível no site oficial do TSE, ou de maneira presencial em cartórios eleitorais e postos de atendimento da Justiça Eleitoral espalhados por todo o país.

É importante ressaltar que, mesmo ao optar pelo processo online, a coleta da biometria, etapa crucial para a identificação do eleitor, deverá ser realizada pessoalmente em um posto de atendimento. Para facilitar o processo, o TSE disponibiliza no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de cada estado informações detalhadas sobre a situação do título de eleitor, horários de atendimento e endereços dos postos de atendimento.

A consulta é simples e permite que o eleitor planeje sua visita com antecedência, evitando filas e otimizando seu tempo. O voto é uma obrigação para todos os cidadãos brasileiros entre 18 e 70 anos, mas a participação política pode começar mais cedo. Jovens a partir dos 15 anos já podem solicitar seu título de eleitor, preparando-se para exercer seu direito ao voto assim que completarem 16 anos, idade mínima exigida para votar.

Diante da proximidade do prazo final, diversos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) estão ampliando seus horários de atendimento para atender à crescente demanda de eleitores que buscam regularizar sua situação. A CNN realizou um levantamento junto aos tribunais de todos os estados, compilando orientações e informações relevantes para auxiliar o cidadão nesse processo.

Para emissão do título de eleitor, é necessário apresentar um documento de identificação oficial com foto recente, um comprovante de residência atualizado e, no caso de homens que completam 19 anos no ano da solicitação do primeiro título, o comprovante de quitação com o serviço militar. O TSE tem investido em estratégias inovadoras para ampliar o acesso aos seus serviços, utilizando plataformas digitais e parcerias com empresas de tecnologia.

A página inicial do Google exibe avisos e links diretos para o Autoatendimento Eleitoral, e uma página especial foi criada em colaboração com a rede social Kwai para divulgar vídeos educativos sobre o processo eleitoral. Além disso, o tribunal tem direcionado esforços para aumentar a participação dos adolescentes de 16 e 17 anos nas eleições.

Dados do TSE revelam que, embora existam 5,8 milhões de jovens nessa faixa etária no Brasil, apenas 1,8 milhão haviam tirado o título de eleitor até fevereiro. Essa baixa adesão representa um desafio para a Justiça Eleitoral, que busca incentivar a participação dos jovens na vida política do país.

O primeiro turno das eleições está agendado para o dia 4 de outubro, e a regularização da situação eleitoral é fundamental para que todos os cidadãos possam exercer seu direito ao voto de forma consciente e responsável. A Justiça Eleitoral reforça a importância de não deixar para a última hora, evitando filas e possíveis transtornos. A participação de todos é essencial para fortalecer a democracia brasileira





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