Praias do Rio e Niterói Prontas para Banho: Cariocas Aproveitam o Sol

Praias do Rio e Niterói Prontas para Banho: Cariocas Aproveitam o Sol
Após um longo período, todas as praias das zonas Sul e Oeste do Rio de Janeiro, e de Niterói, estão próprias para banho, impulsionando cariocas a aproveitarem o fim de semana ensolarado. A notícia, confirmada pelo Inea, marca uma mudança significativa e o aumento da balneabilidade, fruto de ações de recuperação ambiental.

Pela primeira vez desde 2023, todas as praias das zonas Sul e Oeste do Rio de Janeiro, além das praias de Niterói , foram consideradas próprias para banho, segundo o Instituto Estadual do Ambiente (Inea). A notícia impulsionou cariocas e visitantes a aproveitarem o final de semana ensolarado para desfrutar das águas.

Equipes do GLOBO registraram um grande número de banhistas em praias que nem sempre apresentam condições ideais, como as de Botafogo, Flamengo e Glória, demonstrando a alegria e o entusiasmo da população com a possibilidade de um mergulho refrescante. A atmosfera nas praias estava vibrante, com pessoas aproveitando a sombra dos guarda-sóis, brincando com seus animais de estimação e desfrutando da beleza natural da Baía de Guanabara. A Praia do Flamengo, em particular, foi um ponto de destaque, com um grande número de pessoas e barracas montadas, evidenciando a popularidade do local e a importância da balneabilidade para o lazer e a recreação. A expectativa é que a cena se repita no domingo, com a previsão de altas temperaturas no Rio de Janeiro, mesmo sendo o último fim de semana do inverno, com as máximas podendo chegar a 36ºC hoje e 39ºC no domingo, de acordo com o Climatempo.\Aproveitar esse período de sol e calor é crucial, pois a primavera, que se inicia na segunda-feira, promete uma mudança no clima. Meteorologistas indicam que a estação será marcada por chuva e temperaturas mais baixas, impulsionadas pelo fenômeno La Niña, que resfria as águas superficiais do Oceano Pacífico e afeta o tempo na região. A previsão é que as temperaturas comecem a cair na terça-feira, com uma máxima prevista de 24ºC, indicando uma mudança brusca em relação ao calor atual. A atenção se volta para o fato de que, mesmo não sendo sempre balneáveis, as praias de Botafogo, Flamengo e Glória têm ganhado cada vez mais a preferência dos cariocas nos últimos anos. Em maio, por exemplo, a Praia de Botafogo ficou mais de 14 dias seguidos própria para banho, exibindo águas cristalinas e atraindo peixes e tartarugas, o que gerou grande repercussão e viralizou nas redes sociais. Esse fenômeno é resultado de medidas de intervenção para a recuperação ambiental da Baía de Guanabara, que começaram em 2021. Entre as ações implementadas, destaca-se o desvio do curso do Rio Berquó, que antes despejava água contaminada com esgoto na altura de Botafogo, e a limpeza completa do Interceptor Oceânico, túnel que conduz os dejetos da Zona Sul, ambas contribuindo para a melhoria da qualidade das águas e a balneabilidade das praias.\Além das notícias sobre as praias, outros eventos relevantes chamaram a atenção. No mundo esportivo, a partida entre times da Bahia e do Rio de Janeiro foi marcada por cartões amarelos, alterando o ritmo do jogo. No âmbito social, a noiva de Richarlison, três meses após dar à luz, protagonizou um ensaio fotográfico em Londres, recebendo comparações com uma atriz de série. Também foram divulgadas informações sobre a mulher de Caio Bonfim, vencedor do Mundial de Atletismo. Uma americana compartilhou sua experiência de quase morte durante complicações na gravidez, relatando suas dificuldades e a luta para voltar à vida. Além disso, voluntários realizaram uma ação de limpeza na Praia do Flamengo, recolhendo 300 quilos de lixo, demonstrando a importância da conscientização ambiental e do cuidado com o meio ambiente. Para completar, a vida pessoal de figuras públicas também foi foco de atenção, com notícias sobre o novo relacionamento de Carlinhos Maia após a separação

