Praias do Rio e Niterói Prontas para Banho: Cariocas Aproveitam o Sol

Após um longo período, todas as praias das zonas Sul e Oeste do Rio de Janeiro, e de Niterói, estão próprias para banho, impulsionando cariocas a aproveitarem o fim de semana ensolarado. A notícia, confirmada pelo Inea, marca uma mudança significativa e o aumento da balneabilidade, fruto de ações de recuperação ambiental.

Equipes do GLOBO registraram um grande número de banhistas em praias que nem sempre apresentam condições ideais, como as de Botafogo, Flamengo e Glória, demonstrando a alegria e o entusiasmo da população com a possibilidade de um mergulho refrescante. A atmosfera nas praias estava vibrante, com pessoas aproveitando a sombra dos guarda-sóis, brincando com seus animais de estimação e desfrutando da beleza natural da Baía de Guanabara. A Praia do Flamengo, em particular, foi um ponto de destaque, com um grande número de pessoas e barracas montadas, evidenciando a popularidade do local e a importância da balneabilidade para o lazer e a recreação. A expectativa é que a cena se repita no domingo, com a previsão de altas temperaturas no Rio de Janeiro, mesmo sendo o último fim de semana do inverno, com as máximas podendo chegar a 36ºC hoje e 39ºC no domingo, de acordo com o Climatempo.\Aproveitar esse período de sol e calor é crucial, pois a primavera, que se inicia na segunda-feira, promete uma mudança no clima. Meteorologistas indicam que a estação será marcada por chuva e temperaturas mais baixas, impulsionadas pelo fenômeno La Niña, que resfria as águas superficiais do Oceano Pacífico e afeta o tempo na região. A previsão é que as temperaturas comecem a cair na terça-feira, com uma máxima prevista de 24ºC, indicando uma mudança brusca em relação ao calor atual. A atenção se volta para o fato de que, mesmo não sendo sempre balneáveis, as praias de Botafogo, Flamengo e Glória têm ganhado cada vez mais a preferência dos cariocas nos últimos anos. Em maio, por exemplo, a Praia de Botafogo ficou mais de 14 dias seguidos própria para banho, exibindo águas cristalinas e atraindo peixes e tartarugas, o que gerou grande repercussão e viralizou nas redes sociais. Esse fenômeno é resultado de medidas de intervenção para a recuperação ambiental da Baía de Guanabara, que começaram em 2021. Entre as ações implementadas, destaca-se o desvio do curso do Rio Berquó, que antes despejava água contaminada com esgoto na altura de Botafogo, e a limpeza completa do Interceptor Oceânico, túnel que conduz os dejetos da Zona Sul, ambas contribuindo para a melhoria da qualidade das águas e a balneabilidade das praias.\Além das notícias sobre as praias, outros eventos relevantes chamaram a atenção. No mundo esportivo, a partida entre times da Bahia e do Rio de Janeiro foi marcada por cartões amarelos, alterando o ritmo do jogo. No âmbito social, a noiva de Richarlison, três meses após dar à luz, protagonizou um ensaio fotográfico em Londres, recebendo comparações com uma atriz de série. Também foram divulgadas informações sobre a mulher de Caio Bonfim, vencedor do Mundial de Atletismo. Uma americana compartilhou sua experiência de quase morte durante complicações na gravidez, relatando suas dificuldades e a luta para voltar à vida. Além disso, voluntários realizaram uma ação de limpeza na Praia do Flamengo, recolhendo 300 quilos de lixo, demonstrando a importância da conscientização ambiental e do cuidado com o meio ambiente.





