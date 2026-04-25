Praia Clube Elimina Sesc RJ Flamengo e Avança à Final da Superliga Feminina

Em um jogo emocionante e disputado no Maracanãzinho, o Praia Clube venceu o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 2, garantindo sua vaga na final da Superliga Feminina após oito anos de espera do time carioca.

A esperança do Sesc RJ Flamengo de retornar à final da Superliga Feminina após oito anos foi frustrada nesta sexta-feira (24) com a derrota para o Praia Clube por 3 sets a 2 em um jogo dramático no Maracanãzinho.

A partida, disputada diante de uma torcida apaixonada e lotada, foi marcada por reviravoltas e momentos de intensa emoção. O Praia Clube, após vencer o primeiro jogo da semifinal em Uberlândia, confirmou sua vaga na final ao superar o Sesc Flamengo em um confronto acirrado. A equipe carioca, que havia demonstrado grande recuperação no segundo jogo da série, chegando a reverter um desvantagem no tie-break, não conseguiu manter o ritmo e sucumbiu à pressão do time mineiro no set decisivo.

A primeira parcial foi equilibrada, com o Praia Clube vencendo por 25 a 23. O segundo set foi um verdadeiro teste de resistência, estendendo-se por 48 minutos e 11 segundos, com o Praia Clube levando a melhor por 36 a 34. O Sesc Flamengo reagiu no terceiro set, vencendo por 25 a 22, impulsionado pelo apoio da torcida e pelas atuações de Masa Kirov e Taianara.

A equipe carioca continuou a sua recuperação no quarto set, dominando o Praia Clube e vencendo por 25 a 11, levando a disputa para o tie-break. No entanto, no set decisivo, o Praia Clube mostrou sua força e experiência, virando o jogo e vencendo por 15 a 13, garantindo a vaga na final. A derrota deixou a torcida do Sesc Flamengo desolada, enquanto os jogadores, visivelmente abalados, se retiraram para o vestiário sem dar entrevistas.

O Praia Clube enfrentará o Minas na final da Superliga, em um clássico conhecido como 'pão de queijo', em um jogo único a ser disputado em São Paulo. O Sesc Flamengo, que havia terminado a fase classificatória na primeira colocação com 19 vitórias em 22 jogos, teve sua jornada interrompida nas semifinais, encerrando o sonho de conquistar o título após oito anos.

A partida foi um espetáculo de voleibol, com momentos de grande habilidade e emoção, mas no final, a alegria foi toda do Praia Clube





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