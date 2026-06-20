Príncipe é trancado para fora de palácio em Petrópolis em briga da Família Real que foi parar na Justiça

O príncipe Dom Pedro Tiago de Orleans e Bragança foi trancado para fora do Palácio do Grão-Pará, em Petrópolis, após uma briga com a Companhia Imobiliária de Petrópolis. O príncipe acionou a Justiça e conseguiu um mandado de reintegração de posse, mas deu falta de alguns pertences ao retornar ao imóvel.

Um caso de família ganhou os holofotes nos últimos dias após o príncipe Dom Pedro Tiago de Orleans e Bragança ser trancado para fora do Palácio do Grão-Pará, em Petrópolis.

O príncipe, que é o legítimo ocupante do palácio há décadas, alega que foi impedido de entrar no imóvel por seguranças que alegavam estar a serviço da Companhia Imobiliária de Petrópolis, que tem três Orleáns e Bragança no quadro societário. A confusão teria terminado na delegacia, mas o príncipe não conseguiu entrar no imóvel no dia seguinte, pois as chaves haviam sido trocadas.

Ele então acionou a Justiça, e o juiz Adriano Loureiro Binato de Castro concedeu liminar e determinou a expedição do mandado de reintegração de posse, determinando que a ré Companhia Imobiliária de Petrópolis desocupasse o palácio. O príncipe retornou ao imóvel, mas deu falta de alguns pertences, e seus advogados estão analisando que medidas legais cabíveis podem tomar para que os bens sejam devolvidos.

Por trás da briga estaria a possível venda do Palácio do Grão-Pará, que está avaliado em R$ 70 milhões. O príncipe é fã do tetravô Dom Pedro II e é bisneto da Princesa Isabel e pentaneto de Dom Pedro I. Ele é atleta de downhill bike e construiu o palácio entre 1859 e 1861, que serviu inicialmente como alojamento dos camaristas da Corte.

O palácio também abrigou o Tribunal de Justiça e serviu de sede do Colégio Luso-Brasileiro, além de ser alugado à Embaixada de Portugal





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